موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

للموظفين في الإدارات العامّة.. إليكم دوام العمل في شهر رمضان!

المصدر: وكالات 0

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إداريـة تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات طوال شهر رمضان المبارك على الوجه التالي:

1-أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعـة التاسعـة صباحـاً حتى الرابعة عشرة ظهـراً، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2-يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

الشتوية لم تنتهِ بعد.. استعدوا لجنون الطقس يوم الجمعة العظيمة

أخبار لبنان

بسام أبو زيد ينصح اللبنانيين: حطو مصرياتكن بخزنات بالبيوت

أخبار لبنان

تنبيه للسوريين والأجانب.. احذروا الحسابات الوهمية على مواقع التواصل

أخبار لبنان

البيض إفطار صحي جيّد للمصابين بهذا الداء!