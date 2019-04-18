إسرائيل تشكو هوائي الحزب إلى منظمة الاتصالات الدولية!

اشتكت إسرائيل لمنظمة الاتصالات الدولية من نصب “ حزب الله ” هوائيا عملاقا قرب حدودها يوصل بث إذاعة الأقصى التابعة لحماس إلى جميع مدنها وقراها بما فيها تل أبيب كما ذكرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة: “لقد فحصنا ووجدنا أن جهاز الإرسال يقع في الأراضي اللبنانية على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الحدود. لقد تقدمت الوزارة بشكوى رسمية لاتحاد الاتصالات الدولي، وتم نقلها إلى السلطات اللبنانية”.

وادعت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع، أن هذه الإذاعة تحرض المواطنين العرب داخل البلاد على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وقبل نحو شهرين، بنى “حزب الله” هوائيا في قرية مروحين بجنوب لبنان ليوصل بث إذاعة الشبكة إلى مئات الكيلومترات داخل إسرائيل وصولا إلى منطقة تل أبيب، حسبما ذكرته”القناة 12 الإسرائيلية”. ومكّن مدى قرب الهوائي من الحدود الإسرائيلية الشبكة التلفزيونية الإسرائيلية من نشر صور لجنود مسلحين يحرسون الهوائي.

وتبث الإذاعة في إسرائيل على موجة 101.6FM، القريبة جدا من الموجة التي تبث عليها إذاعة إسرائيلية (101.5FM)، التي لديها العديد من المستمعين في إسرائيل وكانت قد تلقت شكاوى عديدة مؤخرا حول تأثير إذاعة “حماس” على بثها. وأفاد التقرير التلفزيوني أن بالإمكان سماع البث بوضوح في السجون الواقعة في شمال ووسط إسرائيل، وأن الإذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى حماس في الأسابيع الأخيرة.