باريس تُريد “التقشّف” في لبنان.. فماذا عن زيارة ماكرون؟

ورد في صحيفة “الجمهورية”: جدّدت باريس حَث لبنان على وضع موازنة تقشفية، وذلك عبر السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الذي أكد في حوار عبر “تويتر”، أنّ الحكومة اللبنانية اعتمدت برنامج عمل طموحاً ووافق عليه مجلس النواب وبدأت العمل على ملفات عدّة أساسية من ضمنها الكهرباء، وكذلك على بناء موازنة تقشفية ونتوقع أن يستمروا في هذا الاتجاه.

ولفت الى أنّ لبنان يعاني مديونية كبيرة ووضعه المالي سيئ، ولكن حالة الدين اللبناني لا تشبه ديون اليونان، لذلك من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لاستعادة التوازن وفق ما تعهدت به أمام مجلس النواب.

وحول “سيدر” قال: تطبيقه بدأ، ونعتبر أنّ ملف الكهرباء اساسي وكذلك اعتماد موازنة تقشفية.

وعن زيارة ماكرون لبنان، أوضح أنها ستتم في الفصل الثاني من عام 2019.