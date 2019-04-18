جلسة الحاج – غبش تابع… “الملف صار شبه منتهي”

ارجأ رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله اليوم الخميس جلسة استجواب المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش الى ١٥ ايار المقبل بعدما استمهل وكيل غبش الجديد جهاد لطفي.

وقال المحامي لطفي:”نحنا بدنا نساعد العدالة وما بدنا نعرقل”.

وبحسب وكيل غبش، فإنه طلب الاستمهال لأنه تلقى الاذن قبل ٢٤ ساعة من موعد الجلسة، وذلك حتى يتمكن من تحضير الملف جيدا.

بدوره، اعتبر الوزير السابق ووكيل المقدم الحاج المحامي رشيد درباس، ان “الملف صار منتهي”. وذلك في معرض تعليقه على المهلة التي كانت بداية ٢٢ ايار قبل تحديدها بتاريخ ١٥ ايار المقبل ولناحية اعادة الملف والاستجوابات.

وهنا اكد رئيس المحكمة العسكرية، انه من المستحيل اعادة الاستجواب من البداية.

كما رفض العميد عبدالله طلب عرض فيديو التحقيق مع الممثل المسرحي زياد عيتاني لان “قضيته منتهية”.

وسجل وكلاء الحاج اعتراضهم على تصرفات عيتاني سواء ضمن عرض مسرحيته او عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي دائما ما تكون موجهة مباشرة الى المقدم، وتسيئ اليها.