جنرال إسرائيلي “يتوعد” لبنان بـ”دفع ثمن تصرفات حزب الله”

حذّر القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يوئيل ستريك، من أنّ “حزب الله لا يزال يخطط لفرض سيطرته على منطقة الجليل”، متوعداً لبنان بـ”دفع ثمن تصرفات الحزب”.

وقال ستريك، في مقابلة لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان تدمير سلسلة أنفاق لـ”حزب الله” ضمن إطار عملية “درع الشمال” أفشل خطط الحزب لتنفيذ عمليات هجومية عابرة للحدود: “لا، لا يزال حزب الله يعتمد هذه الخطط، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك.. هذا ليس تهديداً بالنسبة لنا فقط بل وفرصة أيضاً، لأنّهم أرسلوا نخبة مقاتليهم إلى الجنوب. سنواجههم وليس لدي أدنى شك بشأن نتيجة هذا الصراع”.



وأشار إلى أنّه سيكون خاطئاً فصل “حزب الله” عن باقي لبنان طالما يظل الحزب لاعباً على الصعيد السياسي ومكوناً في السلطة”، مضيفاً إنّه سيكون من الحكمة إعلان حرب على لبنان لإظهار الثمن الذي سيُضطر إلى دفعه في حال شنّ حزب الله هجوماً”.

كما تطرق القائد الجديد للقوات البرية الإسرائيلية إلى تزويد روسيا الجيش السوري بمنظومات “إس-300” للدفاع الجوي، مهدّداً بتدمير هذه المنظومات إذا استخدمت ضدّ الطيران الإسرائيلي. وقال: “سننشر منظومات عسكرية متطورة إلى المنطقة، لكن لدينا سلاح الجو الرائع. لن أخوض في التفاصيل، لكن إذا استخدم السوريون إس-300 الروسية سنقضي عليها، وسيعد ذلك خطوة مشروعة من جانبنا”.

وأمل ألا يطبّق هذا السيناريو، مضيفاً: “لكن إذا أصبحت حرية تحركاتنا مهددة فإنّنا سنفعل ذلك”، رغم أنّ هذه الخطوة قد تشكل تحدياً بالنسبة للعلاقات بين اسرائيل وروسيا.