“رجعت الشتوية” بعز الربيع… نهاية ويك اند عاصف ليست بالحسبان

يسيطر جو متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى جو متقلب وماطر، ويستمر حتى مساء الأحد حيث ينحسر تدريجيا.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.





أما يوم السبت فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

وتتراوح الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من -2 الى 5 درجات، في الارز من 6 الى 15 درجة.