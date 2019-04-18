شاب يثير بلبلة في كنيسة الجية.. هذا ما حصل

ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “شاباً سورياً دخل، منذ بعض الوقت، إلى كنيسة دير مار شربل في الجية، حيث كانت تغص الكنيسة بالأهالي، احتفالاً برتبة خميس الغسل، وتوجه الشباب مباشرة إلى رئيس الدير الاب شربل القزي الذي كان يترأس القداس، ووضع يده على كتفه واطلق عبارات عدة، منها: “أنه قادم من جهنم،”، فطلب منه القزي النزول والتراجع. وقد تدخل الأهالي وأخرجوه من الكنيسة، بعدما أحدث بلبلة وعكر الأجواء، وتمّ تسليمه إلى عناصر مخفر السعديات، حيث بوشرت التحقيقات معه”.