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وزير يوناني يقدّم 10 نصائح لحلّ أزمة لبنان.. هذا ما عليكم قوله بسرية للأثرياء!

المصدر: وكالات 0

غرد رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدره عبر “تويتر” قائلاً: “وزير سابق في حكومة اليونان 2010 يقول عن أزمة لبنان: مهما فعلتم لن يرتاح ضميركم وسوف يحل عليكم غضب الناس”.
وينصح الوزير بعشرة مبادئ عامة لخلق أجواء مؤاتية للإنقاذ:

1-اشرحوا الأمور بوضوح للناس قبل اتخاذ الإجراءات.
2-فتشوا عن مسؤول ليكون الضحية.
3-لا تطبقوا الإجراءات أفقيا ولتكن فورية في سلة واحدة ودفعة واحدة وخذوا من الناس نسبيا ما أخذوه من الدولة.
4-إربحوا الناس لجهة العهد والحكومة.
5-قولوا بسرية للأثرياء الذين استفادوا من غياب الدولة: المحاكمة أو الدفع.
6-اعتمدوا إجراءات قابلة للتطبيق وتحتسب مفاعيلها.
7-كلفوا وزراء بتطبيق الإجراءات وحملوهم المسؤولية.
8-أعطوا الناس أملا عبر إجراءات واستثمارات تنتج بعد سنوات.
9-لا تغضبوا أكثر من 25% من الناس.
10-قاربوا تخفيض رواتب العسكريين بحذر ولتكن التضحية من كبارهم.

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