وزير يوناني يقدّم 10 نصائح لحلّ أزمة لبنان.. هذا ما عليكم قوله بسرية للأثرياء!

غرد رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدره عبر “تويتر” قائلاً: “وزير سابق في حكومة اليونان 2010 يقول عن أزمة لبنان: مهما فعلتم لن يرتاح ضميركم وسوف يحل عليكم غضب الناس”.

وينصح الوزير بعشرة مبادئ عامة لخلق أجواء مؤاتية للإنقاذ:

1-اشرحوا الأمور بوضوح للناس قبل اتخاذ الإجراءات.

2-فتشوا عن مسؤول ليكون الضحية.

3-لا تطبقوا الإجراءات أفقيا ولتكن فورية في سلة واحدة ودفعة واحدة وخذوا من الناس نسبيا ما أخذوه من الدولة.

4-إربحوا الناس لجهة العهد والحكومة.

5-قولوا بسرية للأثرياء الذين استفادوا من غياب الدولة: المحاكمة أو الدفع.

6-اعتمدوا إجراءات قابلة للتطبيق وتحتسب مفاعيلها.

7-كلفوا وزراء بتطبيق الإجراءات وحملوهم المسؤولية.

8-أعطوا الناس أملا عبر إجراءات واستثمارات تنتج بعد سنوات.

9-لا تغضبوا أكثر من 25% من الناس.

10-قاربوا تخفيض رواتب العسكريين بحذر ولتكن التضحية من كبارهم.