بالفيديو: جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم..

اجتازت ثلاث حفارات “بوكلن” تابعة لجيش العدو الاسرائيلي السياج التقني في كروم الشراقي في ميس الجبل، وباشرت أعمال الحفر من دون خرق الخط الازرق، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للإعلام”

وبحسب الوكالة، أقدم جيش العدو على وضع سياج شائك بطول حوالى 200 م على طول الخط الازرق، وسط استنفار من قبل الجيش اللبناني و”اليونيفيل” من جهة الحدود اللبنانية.

لكن ما حصل بعدها نقلته وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيديو يظهر ان الملازم اول محمد حسين قرياني اعترض عدة نقاط زرع فيها العدو الإسرائيلي الاسلاك الشائكة، وقد بدا في الفيديو المتداول انه صوّب بندقيته باتجاه عناصر العد محذرا من الخروقات ما اجبرهم على الانسحاب الى خلف المتاريس.