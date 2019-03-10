“آذار الهدار فيه الصواعق والأمطار”.. منخفض قادم من إيطاليا الى لبنان!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الاثنين غائما جزئيا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع، كما يتكون بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الآتي: