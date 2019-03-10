“آذار الهدار فيه الصواعق والأمطار”.. منخفض قادم من إيطاليا الى لبنان!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الاثنين غائما جزئيا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع، كما يتكون بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات.
الإثنين:غائم جزئيا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع، كما يتكون بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 12 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 30 كلم/س.