في جونيه.. ضبط 5 لبنانيين بحوزتهم حبوب الفراولة المخدّرة!

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
بتاريخ 9/3/2019 وفي مدينة جونيه، أوقفت دورية من مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، كل من اللبنانيين:
_ ج. ج. (مواليد عام 1996)
_ م. خ. (مواليد عام 1993)
_ه. م. (مواليد عام 1991)
_ ع. م. (مواليد عام 1995)
_ ك. ش. (مواليد عام 2000)
جمعيهم بجرم سرقة ومخدرات، وضبط بحوزتهم المخدرات التالية: كمية من حشيشة الكيف ومادة السالفيا، حبوب الفراولة وورق لف سجائر.
وتبين أنّ “ج. ج.” مطلوب بملاحقات عدلية بجرم سرقة منازل ومخدرات.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.