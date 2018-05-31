أسواق بعلبك… تعاني!

يعاني أهالي بعلبك من تداعيات الظروف الأمنيّة التي شهدتها المنطقة قبل أيّام والوضع العام غير المستقرّ الذي يؤثّر على حركة الاسواق والمحال التجاريّة، اذ يعبّر هؤلاء عن تردّي أوضاعهم المعيشيّة إثر التراكمات التي تُقابلها حلول مؤقتّة لا مستدامة ونهائيّة للحاضر والمستقبل.

الوضع في بعلبك، وفقاً لمصدر مطلع، لم يعد يُحتمل والأهالي يعانون كثيراً جرّاء هذا التغييب الذي يتعرّضون له والتهميش الذي يدفع في مراحل معيّنة الى الازاحة عن الطريق الصحيح والقانونيّ نتيجة سياسة غضّ النظر التي تعتمدها الدولة.

ويعوّل الأهالي، بحسب المصدر، على نواب المنطقة المُنتخبين حديثاً، لوضع بعلبك ـ الهرمل ضمن أولويّاتهم وفي مقدمة أجندتهم، والّا فإنّ الوضع قد يصبح كارثيّاً بوجوهه المختلفة.