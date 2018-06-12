العرب يشكّلون ربع السيّاح الوافدين إلى إسطنبول

أظهر استطلاع لاتحاد الفندقيين في تركيا أن العرب شكّلوا ربع السيّاح الذين زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018.

وبحسب الاستطلاع، فإن عدد السياح القادمين إلى تركيا من دول الشرق الأوسط، ازداد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار الاستطلاع إلى أن عددهم بلغ 703 آلاف سائح.

وبيّن أن ربع السياح الذين قدموا إلى إسطنبول هم من البلدان العربية، وأن هناك توقعات بزيادة العدد بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.

وأوضح الاستطلاع أن 2 مليون و630 ألف سائح عربي زاروا إسطنبول خلال العام الماضي، بينما بلغ العدد الإجمالي للسياح الأجانب في المدينة 10 ملايين و840 ألف.

ويفضل السياح العرب مدينة إسطنبول بالدرجة الأولى، بسبب توفر إمكانات السكن والتسوق الراقية، تليها كل من المدن، بورصة وبولو وأبانط ويالوا وغيراسون وطرابوزون التي تتمتع بطبيعة خلابة، بحسب الاستطلاع.

(الأناضول)