موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


العرب يشكّلون ربع السيّاح الوافدين إلى إسطنبول

اقتصاد
المصدر: وكالات
0 0

أظهر استطلاع لاتحاد الفندقيين في تركيا أن العرب شكّلوا ربع السيّاح الذين زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018.

وبحسب الاستطلاع، فإن عدد السياح القادمين إلى تركيا من دول الشرق الأوسط، ازداد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار الاستطلاع إلى أن عددهم بلغ 703 آلاف سائح.

وبيّن أن ربع السياح الذين قدموا إلى إسطنبول هم من البلدان العربية، وأن هناك توقعات بزيادة العدد بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.

وأوضح الاستطلاع أن 2 مليون و630 ألف سائح عربي زاروا إسطنبول خلال العام الماضي، بينما بلغ العدد الإجمالي للسياح الأجانب في المدينة 10 ملايين و840 ألف.

إقرأ ايضاً

أسواق بعلبك… تعاني!

الفساد ينخر قطاع العقارات والشباب يدفعون الثمن.. “وينيه…

أزمة تلوح في الأفق.. مصير المصارف اللبنانية في العراق مهدّد!

ويفضل السياح العرب مدينة إسطنبول بالدرجة الأولى، بسبب توفر إمكانات السكن والتسوق الراقية، تليها كل من المدن، بورصة وبولو وأبانط ويالوا وغيراسون وطرابوزون التي تتمتع بطبيعة خلابة، بحسب الاستطلاع.

(الأناضول)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
اقتصاد

بالتفاصيل: وكالة دولية تحذر بيروت.. “لبنان أمام أخطار عدة”

اقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. والخير لقدام!

اقتصاد

بالأرقام: هكذا ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية.. وما جديد رفع الحد الأدنى؟

اقتصاد

خبر سيء للبنانيين.. ارتفاع جنوني بسعر البنزين ومفاجأة خلال أسبوعين