خبر سار للبنانيين عن أسعار البنزين والمازوت

قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد لقاء مع شركات النفط ومستوردي السيارات: “أعلن الانتقال كلياً من المازوت الأحمر إلى الأخضر وهذا أمر أعلمتُ مجلس الوزراء به”.

ولفت أبي خليل إلى أنّه “في الاسابيع المقبلة سنشهد انخفاضاً متكرراً في اسعار البنزين والمازوت”.

يذكر أن المازوت الاخضر يستعمل في كل دول اوروبا، ويطلق عليه في انكلترا اسم “اوتوموتيف ديزل”، وهو ينطوي على نسبة قليلة من الكبريت، ونسبة زفت اقل بـ50% من المازوت المستخدم في لبنان، ولذا فهو اقل تلوثاً حتى من البنزين الخالي من الرصاص، ولذلك فإن الرسم المفروض عليه هو دون الرسم المفروض على البنزين.