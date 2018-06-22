أرقام تكشف الكثير عن موسم الصيف.. هذه الجنسيات “تعشق” لبنان!

كشفت وزارة السياحة أنّ عدد السياح في لبنان ارتفع بنسبة 1.02% بحلول شهر أيار العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام 2017، مشيرةً إلى أنّ الانتخابات التي أُجريت في 6 أيار أثّرت في هذه الزيادة بشكل جزئي، إذ انخفض عدد السياح السنوي بنسبة 7.65% في شهر أيار وحده.

وفي التفاصيل أنّ نسبة السياح الأوروبيين، الذين يمثلون نسبة 35.90% من إجمالي السياح، ارتفعت بنسبة 12.25% سنوياً، حيث بلغ عددهم 235684 ألفاً بحلول أيار العام 2018.

وارتفع عدد السياح الفرنسيين والألمان بنسبة 17.07% و11.60% في السنة على التوالي إلى 62.886 30.382 سائحاً على التوالي. كما ارتفع عدد السياح الآتين من السويد وتركيا بنسبتي 11.50% و8.84% على التوالي.

في ما يتعلّق بالبلدان العربية، الذين يمثّل سياحها نسبة 30.14% إجمالي السياح، فقد انخفض عدد الوافيدن منها بنسبة 13% سنوياً، وبات عددهم يقدّم بـ197829.

وفي الواقع، أثّرت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة في تشرين الثاني من العام الفائت في انخفاض عدد الوافدين العرب عامة، والسعوديين خاصة: إذ سجل عدد السياح السعوديين انخفاضاً بنسبة 30.73% بحلول أيار الفائت بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام 2017، وبات عددهم يقدّر بـ17874 سائحاً. كما انخفضت نسبة السياح الإماراتيين والعراقيين بنسبة 39.26% و18.69% سنوياً على التوالي، إذ قُدّر عددهم بحلول أيار العام الجاري بـ512 و82761 سائحاً على التوالي.

في المقابل، ارتفعت نسبة السياح الأميركيين، الذين يمثلون نسبة 15.60% من إجمالي السياح، بنسبة 8.56% هذه السنة، إذ بلغ عددهم 102445 بحلول أيار الجاري. وارتفعت نسبة السياح الآتي من البرازيل بنسبة 27.53% ليبلغ عددهم 7920 سائحاً بحلول أيار العام الجاري. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ عدد السياح الآتين من البرازيل إلى لبنان ارتفع بنسبة 72.8% في الفترة المتراوحة بين آذار العام 2018 وأيار العام 2018، وقد يكون السبب في ذلك عائداً إلى مناسبة عيد الفصح والانتخابات النيابية في تلك الفترة.

في ما يتختص بالزوار الآتين من الولايات المتحدة وكندا، فقد سجلت نسبتهم ارتفاعاً بنسبتي 8.52% و5.23% على التوالي بحلول أيار العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام 2017.

ترجمة “لبنان 24” – وزارة السياحة