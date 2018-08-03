9 مصارف لبنانية بين أفضل 1000 عالمياً.. هل تتعامل مع أي منها؟

نشرت مجلة “ذا بانكر” الاقتصادية المتخصصة اللائحة السنوية لأفضل 1000 مصرف في العالم، تضمّنت 9 مصارف تجارية لبنانية.

وبيّن تقرير المجلة أنّ “بنك عودة” احتل المرتبة 314 وتلاه “بنك لبنان والمهجر” في المرتبة 376، وبعده “SGBL” في المرتبة 532، ثم “بنك بيبلوس” في المرتبة 536، و”فرنسبك” في المرتبة 545، و”بنك بيروت” في المرتبة 585، و”البنك اللبناني الفرنسي” في المرتبة 692، و”بنك الاعتماد اللبناني” في المرتبة 849، والـ”BBAC” في المرتبة 940.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى رأس مال المصارف الأساسي، أنّ عدد المصارف اللبنانية الذي ورد في تصنيف العام 2017 كان 10، مشيراً إلى أنّ المصارف التجارية الواردة أسماؤها في تصنيف هذا العام لا تعدّ من بين أفضل 25 مصرف في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أنّ تصنيف 3 مصارف لبنانية تحسّن بالمقارنة مع العام 2017، فيما تراجع تصنيف مصارف أخرى، من دون أن يعطي أي تفاصيل أو أسماء.

(ترجمة “لبنان 24” – OLJ)