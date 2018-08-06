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النائب ميشال ضاهر: مؤسسة كهرباء زحلة لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الإقتصاد

اقتصاد
المصدر: وكالات
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اكد النائب ميشال ضاهر في تصريح له ان خلافه مع شركة كهرباء زحلة يعود الى الحقائق التالية :

اولا : إن مؤسسة كهرباء زحلة تعمد دون وجه حق إلى إضافة مبلغ 168/ل.ل. كبدل “ديزل” عن كل كيلوواط وذلك على مجموع الاستهلاك محتسبة أيضاً الكمية المستهلكة من قبل كهرباء لبنان والتي تتجاوز حالياً 50% من مجموع الإستهلاك.

ثانيا: إن ساعات التقنين كما هي محددة في متن الفاتورة الصادرة عن مؤسسة كهرباء زحلة تتجاوز ساعات التقنين المحددة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث تعمد مؤسسة كهرباء زحلة إلى تحميل المواطن اعباء مالية إضافية غير مبررة وتحقيق كسب غير مشروع على حساب هذا الأخير.

ثالثا: إن مؤسسة كهرباء زحلة لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الإقتصاد إذ إن السعر النهائي الذي يدفعه المواطن نتيجة استفادته من التيار الكهربائي المنتج من مؤسسة كهرباء زحلة، هو أكثر بكثير من التسعيرة المحددة من قبل وزارة الإقتصاد.

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