تعرّفوا إلى أقوى 15 سيدة لبنانية.. بينهن إبنة الرئيس!

نشرت مجلة “فوربس” الأميركية قائمة بأقوى 15 سيدة أعمال لبنانية، ضمت الأسماء التالية:

إليسار فرح أنطونيوس، مديرة مصرف “سيتي بنك” التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة.

رندة الأسعد، مديرة شركة “عارف وبن طوق” التنفيذية للاستشارات الهندسية والمعمارية في الإمارات العربية المتحدة.

منى بوارشي، مديرة شركة “جزائري” للنقل في لبنان.

هلا فاضل، شريكة مؤسسة لصندوق “Leap Ventures” للاستثمارات، الكائن في لبنان.

إنجي شلهوب، مديرة ورئيسة مجموعة “Etoile” التنفيذية.

جمانة شلالا، نائبة المدير العام ومديرة الإدارة المصرفية للأفراد في بنك “بيبلوس”.

كريستين صفير، الرئيسة التنفيذية لشركة “تريتس” القابضة (المشغلة لمطاعم “سمسم” و”غرين فلافل”).

كارولين فتال فاخوري، نائبة الرئيس وعضو مجلس إدارة في مجموعة “فتال”.

ناديا شعيب، مؤسسة “كلينغروب” القابضة ورئيستها التنفيذية.

ميرنا صوفان، مديرة مصرف “بيمو”.

سناء خاطر، رئيسة القطاع المالي في شركة “الواحة كابيتال” الاستثمارية الكائنة في دبي.

جنان زويا، مديرة “Family Business Council” العامة، الكائنة في دبي.

رولا موسى، مؤسسة شركة “Netways” ومنصة “DiasporaID”.

كلودين عون روكز، إبنة الرئيس ميشال عون، مؤسسة شركة “كلمنتين” للإعلانات ومديرتها التنفيذية.

رلى الطبش جارودي، شريكة إدراية في Alem and Associates التي تُعنى بتقديم الخدمات القانونية.