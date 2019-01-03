هام للمسافرين.. احجزوا بهذا اليوم لتحصلوا على تذكرة رخيصة!

يشتكي كثيرون، لا سيما أولئك الذين يضطرون إلى السفر كثيراً، من تكاليف تذاكر السفر.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “صن” البريطانية تقريراً استندت فيه إلى “سكاي سكانر”، أشهر مواقع حجز تذاكر الطيران على الإنترنت.

وكشف الصحيفة أنّ يوم الأحد هو المثالي للحصول على تذكرة طيران رخيصة في بريطانيا.

وإذا كان الأحد، وهو يوم إجازة في أغلب دول العالم، الوقت الأفضل للقيام بعملية الحجز، فإن الجمعة أفضل يوم للسفر من حيث السعر، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه تم تحديد يوم الجمعة باعتباره الأرخص للسفر، استنادا إلى عمليات مقارنة تم إجراؤها على “سكاي سكانر”.

بناء على التصنيف، فإن أفضل خطة للسفر في نهاية أسبوع تتطلب حجز رحلتك في يوم أحد، والسفر في يوم جمعة.

وبوسع المسافر أن يوفر 21 بالمئة من قيمة التذكرة إذا اعتمد هذه الخطة.

ولتفادي دفع مبالغ باهظة، يمكن للمسافر أيضا أن يختار الرحلات التي تنطلق من المطارات غير الرئيسية، حتى إن كانت بعيدة عن مدينته، بحسب ما أكدته الصحيفة في تقريرها.