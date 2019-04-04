خبير اقتصادي يحذر: ربط زيادة تعرفة الكهرباء بـ20 ساعة تغذية خاطئ.. والخزينة ستخسر!

حذّر الخبير الاقتصادي غازي وزني من ربط زيادة التعرفة بـ20 ساعة تغذية كهربائية.

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال وزني: “ربط زيادة التعرفة بـ20 ساعة تغذية للكهرباء، قرار خاطئ للجنة وضرب للإصلاح ولإمكانية خفض العجز في المؤسسة والموازنة في المدى القريب”.

أضاف وزني: “ربط زيادة التعرفة يكون بزيادة التغذية وخفض الهدر الفني وغير الفني”، مشيراً إلى أنّه يتسبب بخسارة الخزينة 800 مليار ليرة سنوياً.

وكان وزير الإعلام جمال الجراح رد عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء على سؤال عما إذا يؤيد رفع التعرفة حتى تأمين الكهرباء بنسبة عشرين ساعة، قائلاً: “نعم، أؤيد ذلك، ترفع التعرفة بعد التوصل إلى العشرين ساعة تغذية، مع الحفاظ على كمية الاستهلاك للطبقات الفقيرة، أما من يستهلك أكثر فتطبق عليه زيادة التعرفة”.