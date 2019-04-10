بالأرقام: المصارف حققت أرباحاً “جنونية” خلال 26 عاماً.. والنسبة الأكبر كانت بـ2018!

حققت المصارف العاملة في لبنان خلال الفترة الممتدة بين العامين 1993 و2018، أي 26 عاماً، أرباحاً بقيمة 22.1 مليار دولار، بحسب ما أفادت “الدولية للمعلومات”، نقلاً عن التقرير السنوي الصادر عن جمعية مصارف لبنان.

ويبدو من خلال الجدول المرفق أنّ الأرباح ارتفعت من 63 مليون دولار في العام 1993 إلى 2,050 مليون دولار في العام 2018.

كما يظهر الجدول أنّ الأرباح ارتفعت بشكل تدريجي تقريباً على مر السنوات. وفي العام 1993، تم تسجيل القيمة الأدنى للأرباح، 63 مليون دولار. أمّا في العام 2018، فتم تسجيل القيمة الأعلى للأرباح، إذ بلغت مليونين و50 دولاراً.

لمزيد من التفاصيل، اطلعوا على الجدول المرفق.