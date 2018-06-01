المراهقون يهجرون “فيسبوك”

أكَّدت دراسة جديدة تراجع شعبية موقع “فيسبوك” لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ما عكس صحة التوقعات في هذا المجال.

وكشف “مركز بيو للأبحاث” The Pew Research Center، أمس الخميس، أن 51 في المائة فقط من المراهقين الأميركيين يستخدمون “فيسبوك”، في تراجع نسبته 20 في المائة مقارنة بعام 2015.

واحتل موقع “يوتيوب” الصدارة، ليكون الأكثر شعبية بين المراهقين، إذ يستخدمه 85 في المائة منهم. كما ينشطون على تطبيق “إنستغرام” (72 في المائة) و”سناب شات” (69 في المائة). وبلغت نسبة حضورهم على “تويتر” 32 في المائة، بينما ثبتت شعبية “تامبلر” على 15 في المائة منذ عام 2015.

و”سناب شات” هو الوسيلة الأكثر استخداماً يومياً، وفقاً للدراسة نفسها.

كما وجدت الدراسة أن المراهقين ذوي الدخل المنخفض ينجذبون نحو “فيسبوك” أكثر من نظرائهم القادمين من أسر ذات دخل مرتفع.

(العربي الجديد)