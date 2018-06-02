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“غوغل” ترضخ للموظفين: لن نجدد عقد البنتاغون

تكنولوجيا
المصدر: وكالات
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من المقرر أن تعدِل شركة “غوغل” عن تعاونها مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن أثار الموضوع بلبلة في صفوف موظفي عملاق الإنترنت.

وأبلغ مسؤول في الشركة، أمس الجمعة، الموظفين بأن العقد مع البنتاغون لن يُجدّد عندما تنتهي مهلته العام المقبل، وفق ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية وموقع “غيزمودو” المتخصص.

وتأتي هذه الخطوة بعد النزاع حول قرار الشركة تطوير برنامج خاص بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل لقطات الفيديو، ويمكن استغلاله في تحسين أهداف هجمات الطائرات من دون طيار (درون).

وعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا تسعى غالباً نحو عقود في قطاع الدفاع الأميركي، إلا أن مشاركة “غوغل” في برنامج “مايفن” استفزت الموظفين، ووقّع نحو 4 آلاف شخص على عريضة تطالب الشركة بـ”بسياسة واضحة تنص على عدم مشاركتها في بناء تقنية حرب”. كما قدّم آخرون استقالتهم من الشركة.

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والتعاون الذي كشف عنه موقع “غيزمودو” أولاً، بدأ العام الماضي، ويتوقع وصول تكلفته إلى 70 مليون دولار أميركي في عامه الأول، وفقاً لمتحدث باسم البنتاغون.

(العربي الجديد)

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