إشارات تدلّ على احتمال إصابة الهاتف بالفيروس

بفضل تطوّر عمليات القرصنة، أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الهاتف مصاباً بفيروس أم لا، لأنه في الواقع هنالك طرق عدة ومصادر كثيرة يمكن للفيروسات من خلالها الدخول إلى الهواتف المحمولة من دون معرفة المستخدم.

يحاول مبتكرو الفيروسات والبرامج الخبيثة وبرامج التجسس جاهدين لإخفاء أنظمة التشفير وآثار برامجهم في تطبيقات الهواتف الذكية عبر طرق ذكية ومبتكرة. لكن على الرغم من ذلك تصدر عن الهاتف المصاب أعراض قد تدلّ إلى إصابته، مع الإشارة الى أنّ سبب هذه الأعراض قد ينتج أيضاً عن خلل أو عطل في تطبيقات الهاتف أو عتاده.

أبرز الأعراض

هنالك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الهاتف بالفيروس، وأبرزها وصول رسائل أو صور غير متوقعة وبدء عمل بعض التطبيقات بشكل تلقائي من دون موافقة المستخدم. كذلك يشعر صاحب الهاتف المصاب بارتجاجات مفاجئة صادرة من هاتفه، ويلاحظ أنّ برنامجاً ما حاول الإتصال بالانترنت، وهو ليس البرنامج الذي يشغله. ومن الأعراض الشائعة أيضاً، تَسلّم بعض من أصدقائكم رسائل من قبلكم، مع أنكم لم تقوموا بإرسال أي شيء لأيّ أحد.

وفي الهاتف المصاب تزداد حالات تجمّد الشاشة وبطء عمل التطبيقات بحيث يغلق الهاتف فجأة من دون تدخّل من المستخدم. كذلك من الإشارات المهمة التي تدل على إصابة الهاتف ملاحظة تغيير في الملفات والمجلدات في الذاكرة. وبسبب عمل تطبيق الفيروس بشكل متواصل ترتفع حرارة الهاتف المصاب بشكل غير إعتيادي.

سبل الحماية

إذا وجدت هذه الأعراض في هاتفكم، فهذا يدل على إمكانية إصابته بفيروس ما. مع العلم أنّ هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن خلل في البرمجيات والتطبيقات أو حتى في نظام التشغيل، وليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن فيروس. لكن في كل الحالات يجب عليكم القيام فوراً بقطع اتصال هاتفكم بالانترنت، لأنه إذا كان قد أصيب بفيروس وقمتم بالإتصال بالإنترنت، قد يقوم التطبيق الخبيث بإرسال معلومات هامة إلى المخترق أو ينقلها إلى أجهزة أخرى عن طريق رسائل إلكترونية ترسل إلى عناوين صناديق البريد الموجودة في جهازكم.

كذلك، تأكدوا من أنكم قمتم بتحديث مكافح الفيروسات. وإذا أمكن قوموا بتحميل ما يلزم للتحديث الى آخر نسخة ومن بعدها فحص الهاتف كاملاً لإزالة الخطر. وإذا كانت برامج الحماية من مخاطر الإنترنت لم تكتشف أيّ خطر، فهذا يعني أنّ جهازكم غير مصاب. وهنا يجب التأكد من أنّ برمجيات الهاتف وعتاده تعمل بشكل سليم. بالإضافة الى كل ذلك، من المفضّل أيضاً إزالة البرمجيات غير المرخصة والتطبيقات غير الموثوقة، والتأكد من استخدام نظام تشغيل حديث.