الأستاذ الشاب “أحمد” رحلَ وحرق قلوب تلامذته.. وهذا الفيديو الأخير له

توفي الشاب أحمد قاسم نبعة من بلدة شبعا وجرح ثلاثة آخرين جراء حادث سير مروّع وقع بين سيارة من نوع “كيا” و”جيب شيروكي” على طريق ضهر الاحمر- المصنع.

وقد نعته جمعية “أهدى” في شبعا، مشيرةً الى أنّ الأستاذ أحمد كان طموحًا، وله بصمات متميزة في تعليم أبناء وبنات شبعا، عبر الجمعية.

كما نشر تلامذته وأصدقاؤه صوره عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، مرفقةً بعبارات نعي مؤثرة.

بسم الله الرحمن الرحيم{ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة } بمزيد من التسليم بقضاء الله… Publiée par Ahda Chebaa sur mardi 5 juin 2018