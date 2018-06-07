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“إنستغرام” يعلن الحرب على “يوتيوب”!

تكنولوجيا
المصدر: وكالات
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كشف تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن موقع إنستغرام يُحضر لتطوير خاصية تسمح لمستخدميه بتحميل فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى ساعة كاملة.

التقرير لم يشر إلى كيفية عمل الخاصية الجديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مناقشات بين إدارة إنستغرام ومجموعة من الناشرين وصانعي المحتوى.

ورجح التقرير أن تكون فيديوهات إنستغرام الطويلة عمودية، وسط توقعات أن الخاصية الجديدة ستمتثل تطويرا في خدمة القصص أو “Stories” التابعة لإنستغرام، بحسب ما أورده موقع “ماشابل” التقني المتخصص.

تقرير “وول ستريت جورنال” لم يتحدث عن موعد إطلاق الخاصية الجديدة، والتي يمكن أن تمثل حلقة جديدة في استراتيجية فيسبوك، المالكة لإنستغرام، لإنهاء سيطرة يوتيوب، المملوك لغوغل، على عالم الفيديوهات على الإنترنت.

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يشار إلى أن إنستغرام يسمح لمستخدمه حاليا بتحميل فيديوهات تصل مدتها لدقيقة واحدة كحد أقصى، في حين توفير خدمة Stories إمكانية نشر فيديوهات لا تتعدى مدتها 15 ثانية.

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