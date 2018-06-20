تعرّفوا أكثر على شخصية جوزيف عطية مع هاتف هواوي Y7 Prime 2018

لقد أدّى التعاون بين شركة هواوي والفنان اللبناني جوزيف عطيّة إلى أن يكشف الأخير عن جزء من حياته خلف المسرح لا يتسنى لمعجبيه أن يشاركوه إياه. إذ أنّ هواوي قد أعطت جوزيف عطية فرصة أن يتفاعل أكثر مع معجبيه من خلال نشاطه عبر مواقع التوصل الإجتماعي حيث أظهر قوة أداء جهاز هواوي Y7 Prime 2018 خاصّة في التصوير وأيضاً من خلال مشروع يعمل عليه الفريقان، يعرض أفضل اللقطات من تجربته مع هواوي.

أيضاً، لقد تم نشر مقطع فيديو جديد مليء بالحيويّة، يظهر الفنان في قاعة الرياضة ويسلّط الضوء على هواوي Y7 Prime 2018 باللون الأزرق الذي تبين أنه لون جوزيف المفضّل. بالفعل، إنّ اللون الأزرق يعكس أسلوب جوزيف المرح والشاب وشخصيّته القريبة من الناس، وبالتالي يجذب جميع الناس من عمره الذين يحبّون ممارسة الرياضة.

من الممكن إلتقاط الصور بهواويY7 Prime 2018 في أية حالة إضاءة، حتى في الأماكن المضاءة كما في الأماكن ذات الإضاءة الخفيفة مثل قاعات الرياضة على سبيل المثال، فتكون النتيجة صور جميلة وواضحة على شاشة العرض الكاملة التي تميّز هذا الجهاز أيضاً.