هواوي Pro P20 يجذب الحشود في أسواق بيروت

نظمّت “مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين” نشاطاً مميزاً إنطلاقاً من 16 حزيران 2018 ولغاية 25 منه في أسواق بيروت. يهدف هذا النشاط الى تعريف المستهلك اللبناني على جهاز هواوي P20 Pro من خلال منصة خاصة تتمحور حول خاصّيات هذا الجهاز الحديث، وتتيح للزوّار تجربته واختبار مواصفاته الغير مسبوقة بأسلوب تفاعلي.

وتضمن النشاط أيضاً إطلالة لافتة للنجمة اللبنانية مايا دياب، يوم 18 حزيران، التي تتعاون مع الشركة لإطلاق عدد من الأنشطة الترويجية لجهاز هواوي P20 Pro. وقد تجوّلت مايا دياب حول المنصة الخاصة بالجهاز وتفاعلت مع الزوار مشاركةً تجربتها مع هاتف هواوي P20 Pro الذي عشقته من اللحظة الأولى التي استخدمته فيها قبل شهر. كما وتنقلت حول النقاط التجريبية المختلفة كما شاركت في البث الإذاعي المباشر ضمن النشاط واختارت أسماء الفائزين بجهاز هواوي P20 Pro بمواصفاته الاستثنائية.

يتميز جهاز هواوي P20 Pro بكاميرا ثلاثية من لايكا مع قدرة تركيز مذهلة تصل إلى 40 ميغابكسل وما تقدمه من دقة في استشعار الألوان وحدة لا متناهية وقدرة تباين في كل لقطة. أيضاً يتضمّن أحدث أجهزة هواوي عدسة لايكا Telephoto المتطورة والمتميزة بقدرة تقريب هجين تصل إلى 5 مرات، مما يؤمن تجربة تصوير مذهلة بفضل قدرة التكبير المتوافرة التي تسمح بالتقاط أدق التفاصيل عن بعد والحصول على أجمل اللقطات.

استطاعت مجموعة هواتف هواوي P20 أن تحقق أعلى الدرجات استناداً إلى معايير موقع DxOMark المتخصص في تقويم الهواتف النقالة، وهي تتميز بأنظمة تصوير متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تعزيز تجربة المستهلك في التصوير بالهواتف الذكية بحيث يتحول إلى مصور محترف بشكل تلقائي.

بفضل حملة هواوي الترويجية لجهاز P20 Pro سنحت للمستهلكين فرصة الفوز بجوائز عديدة يومياً بما فيها من هواتف وملحقاتها.

تجربة لا تفوّت، تنتظر المشاركين بالنشاط التفاعليّ لهواوي P20 Pro في أسواق بيروت خلال هذا الأسبوع.