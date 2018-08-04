واتس اب.. يطلق خاصية محادثات الفيديو الجماعية

باتت التطبيقات المختلفة جزءًا لا يتجزأ من الهواتف الذكية، وأصبحت أمرًا لا يمكن الاستغناء عنه. وتحديدًا تلك التطبيقات التي يتمكن الشخص عن طريقها من إجراء اتصال صوتي أو مرئي، ولعل تطبيق الواتس اب يعد من التطبيقات التي حظيت بشعبية كبيرة في كل دول العالم منذ إطلاقه، ودائمًا ما يسعى القائمون عليه على تطويره وإدخال ميزة جديدة عليه. ومؤخرًا أعلن التطبيق عن انطلاق خاصية محادثات الفيديو الجماعية، والتي تم الإعلان عنها قبل أشهر.

حيث إنّ هذه الخاصية الجديدة ستكون متوفرة لملايين المستخدمين على منصتي “أندرويد” و “آي أو إس” في حين تدعم تواجد 4 أشخاص في المحادثة الواحدة بغض النظر عن أماكن تواجدهم. وستكون المكالمات الجماعية الجديدة مشفرة من طرفي الاتصالات على غرار المحادثات الحالية على المنصة.

وقد تم الإعلان عن خاصية المحادثات الجماعية بالصوت والصورة في مؤتمر المطورين “إف 8” لفيسبوك المالكة لتطبيق واتس أب في مايو الماضي.

ويسعى التطبيق للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة مستخدميها التي تتجاوز 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًّا حول العالم، والذين يتحدثون 2 مليار دقيقة يوميًّا عبر التطبيق على هواتفهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ واتس اب أضاف خاصية الاتصالات الصوتية إلى خدمته عام 2014 قبل أن يقدّم خاصية المحادثات المرئية في 2016.

يذكر أنّ تطبيق ألـ WhatsApp تأسس في عام 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم -الرئيس التنفيذي أيضًا-، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.