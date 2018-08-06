ميزة خفية في “خرائط غوغل” لن تضيع وقتك أبدا!

دائما ما نتعرض للتواجد في أماكن عامة مزدحمة، مثل المطاعم والمحلات التجارية، وهو ما يسبب الضيق والضجر، حتى نضطر في النهاية للمغادرة والعودة مبكرا إلى المنزل.

ولكن يتواجد في تطبيق “خرائط غوغل” ميزة قد لا يعلم بها الكثير من مستخدميه، والتي قد توفر الكثير من الوقت، وهي الخاصة بالكشف عن أكثر الأوقات التي يكون فيها المكان مزدحما، لتجنب زيارته في تلك الفترة تحديدا، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأميركية.

ومن أجل الاطلاع على هذه الميزة الفريدة في “خرائط غوغل”، ما عليك سوى اختيار مكان عام على الخريطة، مثل مطعم أو أحد المتاجر، ثم النقر عليه.

وعند الدخول على الصفحة الخاصة بالمكان على “خرائط غوغل”، حيث تجد بيانات تتعلق به، مثل رقم الهاتف، وعنوان المواقع الإلكتروني الخاص به، هناك قسم يحمل اسم “Popular Times”، أو “الأوقات الرائجة”، والتي توضح أكثر الأوقات التي يكون مزدحما فيها على مدار الأسبوع.

وأحيانا ما لا توّفر الميزة أوقات ازدحام محددة، وفي هذه الحالة، فإنها تستخدم تعبير “إنه دائما ما يكون مزدحما”.