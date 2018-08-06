Huawei Mate 20: المواصفات والمميزات المتوقعة والسعر

تفوقت شركة هواوي الصينية مؤخرا على شركة آبل في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018، وفي الوقت الذي تطلق الشركة عدد كبير من الهواتف سنويا، ينتظر المستخدمون هاتفها الذكي الجديد Huawei Mate 20 من سلسلة هواتفها ميت، وذلك بعد أن لاقى الإصدار الحالي ميت 10 برو إشادة من قبل المراجعين.

ويأتي Huawei Mate 20 الذي يعتبر من الهواتف الرائدة ليضاف إلى هواوي P20 برو الذي ساهم في تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال العام الحالي 2018، فما هي مواصفات ومميزات Huawei Mate 20 المتوقعة؟ وما هو سعر الهاتف؟ ومتى يتوفر؟

وفقا لأحدث التقارير من موقع XDA، فإن سلسلة هواتف هواوي ميت 20 ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام، خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين 2018، والتي ستشمل كل من Huawei Mate 20 وHuawei Mate 20 Pro وإصدار بمواصفات أقل باسم ميت 20 لايت، وذلك مثلما طرحت الشركة الصينية ثلاثة هواتف من سلسلة P20 في وقت سابق من هذا العام.

ما هي مواصفات Huawei Mate 20 المتوقعة؟

من المتوقع أن يكون Huawei Mate 20 أول هاتف يعمل بمعالج هواوي الجديد Kirin 980 ثماني النواة، وهو المعالج المتوقع أن يوفر أداء أفضل بنسبة 20% مقارنة مع Kirin 970 وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المئة.

البطارية في Huawei Mate 20

واستمرارا لتوجه شركة هواوي في تزويد هواتفها من سلسلة ميت ببطارية سعتها كبيرة، تشير التقارير إلى أن هواوي ميت 20 سيحمل بطارية بسعة 4200 ميللي أمبير/الساعة، وذلك مقارنة مع بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة في كل من هواوي ميت 10 وهواوي P20 برو، ومن المتوقع أن نرى أيضا جديد سامسونج جالاكسي نوت 9 المنافس الأقوى في فئة ميت 20 ببطارية كبيرة أيضا سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة، ووفقا لتقرير نُشر مؤخرا، فإن كل من ميت 20 وميت 20 برو سيأتي معهما شاحن بقدرة 40 وات، أي أنهما سيدعمان الشحن السريع جدا.

الشاشة في هواوي ميت 20

بالنسبة إلى الشاشة، من المتوقع أن يحمل Huawei Mate 20 شاشة Amoled قياسها 6.3 بوصة، لكن ليس معروفا بعد ما إذا كانت ستحمل Notch “شق أعلى المنتصف على غرار ايفون X” أم لا، وتشير بعض التوقعات أن ميت 20 برو ربما يحمل شاشة أكبر قياسها 6.9 بوصة.

المساحة التخزينية وذاكرة الوصول العشوائي

أما عن السعة التحزينية في Huawei Mate 20، فمن المتوقع أن يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت، لكن ليس معروفا بعد الخيارات الأخرى الخاصة بالذاكرة التخزينية.

الكاميرا في هواوي ميت 20

وحسب التسريبات، من المتوقع أن يحصل Huawei Mate 20 على ثلاثة كاميرات خلفية (12 ميجابكسل + 20 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، فيما سيحصل ميت 20 برو أيضا على ثلاثة كاميرات خلفية بدقة (40 ميجابكسل + 20 ميجابكسل + 8 ميجابكسل)، وستستمر هواوي في التعاون مع لايكا في تطوير كاميرات الهاتفين الجديدين، وسوف تعتمد الشركة الصينية على مستشعرين من تصنيع شركة سوني وهما IMX300 وIMX600.

مزايا إضافية في Huawei Mate 20

ووفقا للتسريبات، فإن هواوي ميت 20 برو سيحمل مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة على غرار هواوي ميت ار اس، كما من المتوقع أن يدعم الإصدار الأساسي Huawei Mate 20 ميزة الشحن اللاسلكي أي أن تصميم الهاتف سيكون من الزجاج غالبا، ووفقا لسياسة الشركة، فإن هواوي ميت 20 لايت لن يعمل بالمعالج الجديد Kirin 980، لكنه سيعمل بمعالج آخر أقل أداء.

نظام التشغيل

رغم أن الإصدار الجديد الرسمي من أندرويد لم يتوفر بعد، إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى أن سلسلة هواتف Huawei Mate 20 ستعمل بنظام التشغيل الجديد أندرويد 9.0، وذلك مع واجهة هواوي EMUI 9.0.

موعد الكشف عن Huawei Mate 20

من المتوقع أن تكشف هواوي عن سلسلة هواتفها ميت 20 في شهر أكتوبر المقبل 2018، على أن تتوفر الهواتف قبل نهاية العام الحالي، حيث أطلقت الشركة كل من ميت 10 وميت 10 برو في أكتوبر من العام الماضي 2017، ثم وفرت الهاتفين بعدها مباشرة، كما أنه من المتوقع أن يبدأ سعر ميت 20 برو من حوالي 800 دولار أمريكي.