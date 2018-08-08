تسريب المزيد من التفاصيل حول الهاتف Galaxy Note 9 قبيل الإعلان الرسمي

ستكافئ شركة سامسونج العملاء الأوائل الذين يقومون بشراء الهاتف Galaxy Note 9 عن طريق الإختيار ما بين الحصول على سماعات AKG Y50 BT اللاسلكية والتي تكلف عادة 299$ أو 15000 من العملة الإفتراضية V-Bucks المعتمدة في لعبة Fortnite Battle Royale. أو إختيار كلاهما مع دفع 99 دولار أمريكي مع العلم بأن هذه الأخبار تأتي من أحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit يدعى Wan997.

وقد تم إثبات صحة تلك المعلومات من خلال نشر صورة لعلبة Galaxy Note9 Value Pack والتي تتضمن سماعات AKG المذكورة أعلاه جنبا إلى جنب مع حامل السيارة المؤلف من الشاحن والكابل الطويل.

ووفقا للمصدر، فالقلم الرقمي S Pen الجديد في الهاتف Galaxy Note 9 سيعمل كمصراع بعيد المدى لكاميرا الهاتف، في حين سيعمل النقر المزدوج على زر القلم على التحويل بين الكاميرا الأمامية والخلفية. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح نفس المصدر بأن إعادة شحن القلم S Pen لنحو 40 ثانية سيقدم إليك ما يصل إلى 30 دقيقة من الإستخدام.

سيأتي القلم S Pen بألوان مختلفة وسيحدد لون القلم لون شاشة Screen Off Memo. وبطبيعة الحال سوف تبيع سامسونج القلم S Pen بألوان مختلفة على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن السعر حتى الآن. وبغض النظر عن القلم S Pen، فهذا المصدر كشف لنا أيضا بأن الهاتف Galaxy Note 9 سيضم شاشة أكبر قليلا بحجم 6.4 إنش ولكن ستبقى أبعاد الهاتف كما هي. وستتميز الكاميرا بتقنية الذكاء الإصطناعي التي ستعمل على تحسين الأداء إستنادًا إلى المشهد : المناظر الطبيعية، والناس، والحيوانات، والأغذية، وما إلى ذلك. ستظهر على الكاميرا فقاعات صوتية لتنبيهك عن أي عيوب مثل التشويش.

بالنسبة إلى Samsung DeX، فسوف يتمكن الهاتف Galaxy Note 9 من الدخول إلى هذا الوضع من دون الحاجة إلى قاعدة الإرساء Samsung DeX Station أو Samsung DeX Pad، وذلك عن طريق إستخدام كابل ” USB-C to HDMI ” فقط. بينما في وضع Samsung DeX ستتمكن من تدوين الملاحظات على شاشة Galaxy Note 9.