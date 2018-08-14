تسريبات تؤكد قدوم هاتف Huawei Mate 20 مع تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه

موعد إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series يقترب وبدأت التسريبات تتراكم. حتى أننا نعرف بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Huawei Mate 20 العادي، ولكننا لم نراه في صورة مثل الهاتف Huawei Mate 20 Lite.

أحدث التسريبات التي وردتنا اليوم تعرض لنا صور واقعية لشاشة الهاتف Huawei Mate 20 مما يكشف لنا عن بعض الميزات المثيرة للإهتمام. إذا قمت بالنظر عن كثب، فسوف تلاحظ وجود شاشة منحنية على الجانبين، وتمتاز بإطار نحيف للغاية، فضلا عن قطع بارز في الجزء الأوسط العلوي. وعلى ذكر القطع في الشاشة، فهو يضم عدد من القواطع من أجل الكاميرا الأمامية، والمستشعرات المعتادة، وسماعة الأذن، وكذلك بعض التقنيات من أجل المسح الثلاثي الأبعاد للوجه من أجل المزيد من الدقة لخاصية الفتح عن طريق الوجه.

من ناحية أخرى، عندما ترى الشاشة المنحنية ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فلا يسعنا إلا أن نفكر في أن هذه الشاشة تخص الهاتف Huawei Mate 20 Pro. الشاشة المنحنية، ومستشعر بصمات الأصابع، والكاميرا الثلاثية الأبعاد، هذه كلها ميزات نجدها في الهواتف الذكية الراقية جدًا، مثل الهاتف Huawei Mate 20 Pro.

ولكن من يدري، قد تفاجئنا شركة Huawei. مثل الجيل السابق، يجب أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series في وقت ما خلال شهر أكتوبر المقبل.