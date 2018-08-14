كيف تحصل على مايكروسوفت ويندوز 10 برو مقابل 12.6 دولار فقط!

قدم السوق العالمية الرائدة SCDKey إمكانية الحصول على مفتاح تسجيل نسخة Windows 10 Pro OEM مقابل 14.00 دولار فقط، كما توفر لزوار البوابة خصمًا بنسبة 10 في المائة ليصل السعر إلى 12.60 دولار فقط عبر استخدام كوبون الخصم:SKTT10% أثناء عملية الشراء.

كما تقدم SCDKey أيضًا إمكانية الحصول على مفتاح تسجيل النسخة Microsoft Office Professional 2016 Plus الذي يبلغ سعره الأساسي 223.57 دولار مقابل 31.5 دولار فقط بعد استخدام كود الخصم!

كيف يمكنني الاستفادة من هذا العرض

كوبون خصم مفتاح تسجيل نسخة Microsoft Windows 10 Pro OEM السعر الأساسي لمفتاح تسجيل نسخة Microsoft Windows 10 Pro OEM يبلغ: 54.57 دولار. ولكن السعر المقدم بعد إدخال كود الكوبون( SKTT10% ) يبلغ: 12.6دولار رابط الشراء: https://www.scdkey.com/microsoft-windows-10-pro-oem-cd-key-global_1227-20.html?aintnews

كوبون خصم آخر لمايكروسوفت أوفيس 2016 بروفيشونال Office 2016 Professional Plus السعر الأساسي لمفتاح تسجيل نسخة Office 2016 Professional Plus يبلغ: 233.57 دولار أما السعر المقدم بعد إدخال كود الكوبون( SKTT10% ) يبلغ: 31.5 دولار رابط الشراء: https://www.scdkey.com/office16-pro-plus-global-key_1530-20.html?aitnews

بعد إتمام عملية الشراء:

أولًا: قم بعملية الشراء واستخدام كودات الخصم الموضحة أعلاه عبر الرابط التالي لتحصل على مفتاح دائم وعالمي ومعتمد لنظام التشغيل ويندوز 10 برو ومايكروسوفت أوفيس بروفيشنال 2016.

ثانيًا: توجه إلى موقع مايكروسوفت الرسمي ونزل نظام التشغيل ويندوز 10 برو أو أوفيس بروفيشنال 2016 ومن ثم أدخل رقم المفتاح الذي حصلت عليه بعد عملية الشراء في الخطوة الأولى.

مفتاح دائم وعالمي ومعتمد لنظام التشغيل ويندوز 10

ويعتبر هذا المفتاح دائم ومعتمد وعالمي لنظام التشغيل ويندوز 10، المستخدم ضمن أجهزة الحواسيب الشخصية، والمطور من قبل شركة مايكروسوفت كجزء من عائلة أنظمة التشغيل Windows NT، الذي تم إصداره في 29 يوليو/تموز عام 2005.

وقامت شركة مايكروسوفت بتصميم نظامها ويندوز 10، والذي يعد أول إصدار من نظام ويندوز يحصل على تحديثات مستمرة، ليكون متوافقًا مع الأجهزة والبرامج والأجهزة الطرفية التي يمتلكها المستخدم.

وتساعد التحديثات في المحافظة على ميزات الأمان الحالية طوال مدة تشغيل الجهاز المدعوم، ويمنحك ويندوز 10 أفضل تجربة لأداء الأعمال المختلفة والحفاظ على التركيز من خلال طرق سهلة لتشغيل التطبيقات وإنجاز المهام.

ويوفر النظام إمكانية مشاهدة المهام المفتوحة في مكان واحد، وإنشاء أسطح المكتب الافتراضية لتوفير المزيد من المساحة المطلوبة عند إنجاز المشاريع المختلفة عبر استخدام تطبيقات مثل حزمة تطبيقات أوفيس المكتبية.

كما أصبح أداء الألعاب أفضل ضمن نظام ويندوز 10، ويمكنك أيضًا اللعب والتواصل مع اللاعبين عبر منصة إكس بوكس ون Xbox One وويندوز 10، ويشمل ذلك مختلف أنواع الألعاب من الألعاب العادية إلى ألعاب الجيل الجديد، حيث صممت مايكروسوفت نظام ويندوز 10 لمساعدتك على لعب الألعاب التي تحبها.