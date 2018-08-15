هواوي nova 3i، “السيلفي سوبرستار” يصل الى لبنان مدعوماً بالذكاء الاصطناعيّ

أمام مشهدية مغيب الشمس الرائعة بألوانها الخلابة التي تشكل انعكاساً للهاتف الجديد، أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين هاتف nova 3i العصري والمميز. حضر الحفل الذي أقيم في فندق ريفييرا، إعلاميين ونخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقد تميز اللقاء بحضور النجمة اللبنانية الشابة نينا عبد الملك، التي تتعاون معها شركة هواوي للترويج للجهاز الجديد من خلال سلسلة من الأنشطة التسويقية.

يتميّز جهاز هواوي الجديد nova 3iبمظهر خارجي رائع بألوانه الفريدة الحالمة بفضل صفيحة رقيقة وضعت تحت الزجاج الخارجي للهاتف. هذا وللجهاز أيضاً شاشة كاملة العرض بحجم 6.3 إنشات و4 كاميرات عالية الدقة، تتضمّن كاميرتين أماميتين بقدرة 24 ميغابيكسل و2 ميغابيكسل وكاميرتين خلفيتين بقدرة 16 ميغابيكسل و2 ميغابيكسل، إضافة إلى معالج كيرين الحديث التي يعتمد للمرة الأولى بقدرة 710 وواجهة المستخدم المتطورة EMUI 8.2. يقدم الجهاز تجربة تصوير فريدة بفضل الكاميرا الرباعية التي زود بها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ينافس بها عن جدارة باقي الهواتف الذكية الرائدة.

وقد علّق رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المشرق العربي السيد جيري لياو حول إطلاق الهاتف الجديد بالقول: “تعتبر شركة هواوي ثاني أقوى شركات الهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات بحسب تقرير IDC، ومما لا شك فيه إن هذا النجاح الذي حققناه يعود إلى سعينا الدائم لبناء أسس متينة و الابتكار مما يشكل قيمة مضافة لزبائننا. انطلاقاً من ذلك، نفخر اليوم بالإعلان عن إطلاق هاتف ال”سيلفي سوبرستار” المزود بالذكاء الاصطناعي والذي أطلقت عليه هذه التسمية لتميزه بكاميرا أمامية مزدوجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونحن على ثقة بأن جهاز nova 3i سيحدث ثورة بين الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة وسيكون خير دليل على التزام الشركة التي يشكل المستهلك محور اهتمامها”.

يتيميّزهاتف هواوي nova 3i بقدرة فريدة للتعرف على أكثر من 200 مشهد ضمن فئات ثمان، بما فيها السماء الزرقاء والنباتات وشاطئ البحر. كما يمتاز بقدرة على إجراء مجموعة واسعة وفريدة من التحسينات على كل مشهد ، فيما يعمل في الوقت نفسه على تجميل كل لقطة بشكل منفرد. كما تأخذ خوارزمية التجميل التي زود بها الهاتف بعين الاعتبار مفهوم الجمال لدى الناس حول العالم ، فتطبّق مجموعة من التعديلات على الأشخاص الذين يتم التقاط الصور لهم بحسب الجنس ولون البشرة.

كما يضم هاتف nova 3i كاميرا مزدوجة خلفية تسمح بالتقاط صور فائقة الوضوح. هذا ويمكن الاستفادة من ميزات هاتف هواوي الجديد بفضل سعة الذاكرة الكبرى فيه التي تبلغ 128 جيغابايت.

وبفضل معالج كيرين بقوة 710 ومنظومة المعالجة الجديدة SoC القائمة على إمكانات الذكاء الاصطناعي والكاميرا الرباعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كذلك، ونظام EMUI 8.2 الحديث، سيتمكن الجيل الثالث من مجموعة nova i من تحقيق أسلوب حياة عصري معزز بالذكاء الاصطناعي. خلال حفل الإطلاق سنحت الفرصة للمدعوين لاختبار جهاز nova 3i الجديد، فتمكنوا من إدراك مواصفاته الاستثنائية بطريقة عملية. وقد طغى على أجواء الحفل لوني الأزرق والأرجواني فكمّلا مشهدية مغيب الشمس الخلابة في أجواء الصيف الممتعة بنسماته المنعشة تماشياً مع هوية الجهاز بألوانه الرائعة التي تتدرج بين الأزرق والأرجواني.

يتميز هاتف nova 3i من شركة هواوي الرائدة في صناعة الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بقدرة خارقة في التصوير، نظراً لقدرته اللافتة على تمييز أكثر من 500 سيناريو بفاعلية تامة، وتصنيفها ضمن 22 نوع، إضافة إلى قدرته الفائقة على تحسين الصورة في كل لقطة ومشهد. أيضاً وأيضاً عند التقاط الصورة ، يدعم الهاتف المستخدم بفضل تكوينه الذكي الذي يسمح لهواة التصوير بالتقاط الصور الرائعة بسهولة تامة. خلال الحفل تم تسليط الضوء على مواصفات جهاز هواوي Nova 3i الاستثنائية في زوايا مختلفة تمكن فيها المدعوون من اختباره بشكل أفضل والتعرف إليه.

ومن ميزات الجهاز الجديد أيضاً نظام الالعاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يدفع أداء الSoC إلى الحد الأقصى فيما يحجب الإشعارات والمكالمات غير المهمة التي قد تؤثر سلباً على تجربة اللعب ونوعيتها. وإضافة إلى نظام شرائح ومعالج كيرين بقدرة 710 و 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يستخدم جهاز هواوي nova 3i نظام GPU Turbo أيضًا لتحسين قدرته على معالجة الرسومات إلى اقصى حد. علماً أن تكنولوجيا GPU Turbo الحديثة تعمل على تسريع عملية معالجة الرسومات في تقنية متطورة لإعادة هندسة الرسومات التي تتم معالجتها في النظام. من جهة اخرى تسمح هذه التقنية المتطورة بتحسين قدرة التكامل بين البرامج والمعدات في الجهاز، مما يسمح بتجاوز العوائق التقليدية التي تحد من قدرات وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسوماتGPU .

بات جهاز هواوي nova 3i متوافراً في الأسواق اللبنانية اعتبارًا من 13 آب في مراكز خدمة هواوي وفي نقاط محدّدة من متاجر بيع التجزئة.