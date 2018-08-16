تطبيق لإزالة البرامج غير المستخدمة في ويندوز 10

أشارت مجلة “شيب” الألمانية إلى أن نظام مايكروسوفت ويندوز 10 يتضمن بعض البرامج التي قد لا يستعملها المستخدم أبداً.

ويمكن للمستخدم الذي يرغب في الحفاظ على المساحة التخزينية بالقرص الصلب إزالة مثل هذه البرامج يدوياً أو بواسطة تطبيق 10AppsManager، حيث يتيح هذا البرنامج المجاني للمستخدم إلقاء نظرة عامة على جميع التطبيقات والبرامج مع إمكانية إزالتها بسهولة.

وتظهر أهمية تطبيق 10AppsManager بعد التحديثات الرئيسية لنظام مايكروسوفت ويندوز 10، والتي قد يتم بها تثبيت الكثير من البرامج الجديدة دون ملاحظة المستخدم، ونصحت المجلة الألمانية أيضا بضرورة التحقق من خيارات تنظيف الذاكرة بعد تحديثات ويندوز 10، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق قائمة “ابدأ/الإعدادات/النظام/التخزين”، كما أنه يمكن للمستخدم إتاحة المزيد من مساحة التخزين في القرص الصلب من خلال إزالة إصدارات ويندوز القديمة.