هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام ستؤدي إلى حدوث موجة واسعة جدًا من الترقيات

يقول محلل جديد في تقرير جديد أن هواتف iPhone الثلاثة الجديدة القادمة هذا العام ستؤدي إلى ظهور موجة هائلة من الترقيات في فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا. ويشير تقرير GBH Insights إلى أن مبيعات هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام ستبلغ 350 مليون وحدة خلال تلك الفترة بسبب الإختيارات الواسعة التي ستقدمها آبل لعملائها.

مبيعات iPhone كانت جيدة جدًا في العام الماضي ولكنها لم تكن كافية لإقناع عدد كبير من ملاك iPhone القدماء للترقية. ويرجع ذلك إلى الترقية الطفيفة التي جلبتها هواتف iPhone 8 بالمقارنة مع هواتف iPhone 7، والسعر المرتفع للهاتف iPhone X. لذلك، قرر المستخدمين عدم الترقية بسبب سعر iPhone X أو لم يجدوا سببًا جيدًا لتغيير هواتف iPhone الخاصة بهم الحالية.

ولكن مع هواتف iPhone الجديدة التي ستصل هذا العام مع أحجام أكبر، فمن المرجح أن نرى المزيد والمزيد من المستخدمين يقومون بالترقية إلى هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام. سيؤدي هذا إلى زيادة عدد الشحنات بنسبة كبيرة جدًا مع العلم بأن هناك إحتمال أن تحقق شركة آبل رقم قياسي جديد على مستوى الشحنات.

ويقول التقرير أن المستخدمين الصينيين من المرجح أن يساهموا بأكبر قدر ممكن. تشير التقديرات إلى أن هناك 100 مليون من ملاك هواتف iPhone في البلاد مع العلم بأن 60 إلى 70 مليون منهم متأخرين عن الترقية أو سيحتاجون إلى iPhone جديد في الأشهر الـ 18 المقبلة.