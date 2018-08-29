تهديد إلكتروني خطير.. يسلبك كلمات المرور ومعلومات حساسة

تصدر تهديد “سيبراني” جديد عناوين الأخبار، وهو قادر على استغلال معظم أجهزة الكمبيوتر، ويسمى NetSpectre.

وكتب سريراچ غوبيناثان، خبير بمجال التوقع بالتهديدات الإلكترونية، مقالاً جاء فيه أنه “تم اكتشاف NetSpectre من قبل فريق من الباحثين الأمنيين، هو البديل الجديد عن عائلة الهجمات السيبرانية Spectrum.

وتقوم Specter بالهجوم واستغلال إحدى مميزات رقاقات التشغيل وتسمى speculative execution التي تم تصميمها بالأساس من أجل تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية. لكن المجرمين الإلكترونيين طوروا طريقة لاستغلال هذه الميزة. وبات بإمكانهم تطوير هجمات Specter التي تستغلها، وتخدع أجهزة الكمبيوتر وتعمل على تسريب المعلومات الحساسة.

وحسب الخبير، فإن كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريباً عرضة لتلك التهديدات. وفي حين أنه من المحتمل أن يتم إصلاح هجمات Specter فإنه لا يمكن من حلها عن طريق تحسينات البرامج وحدها. وللتخفيف من التهديد بشكل كامل، هناك احتمالية لإجراء تغيير في بنية معالج الجهاز نفسه.

وكانت الإصدارات السابقة من هجمات Spectre خطيرة بما فيه الكفاية. ولكن الآن ظهر تهديد NetSpectre، ويحمل معه إمكانيات هجومية جديدة، تشير إلى أنه على وشك أن يصبح أكثر خطورة مما يظهر عليه الاَن.

وتكمن خطورة الهجمة من الوصول إلى كلمات المرور ومفاتيح التشفير وغيرها من المعلومات الحساسة.