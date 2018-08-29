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“يوتيوب” يضيف ميزة مهمة لأسباب صحية!

تكنولوجيا
المصدر: وكالات
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يبدو أن موقع “يوتيوب” تهمّه صحتك البدنية والنفسية، لذلك سيقدم لك ميزة جديدة تجعلك تعيد النظر في عدد الساعات التي تقضيها في مشاهدة مقاطع الفيديو.

وقال موقع “ماشابل” إن “يوتيوب”، ثاني أكبر موقع في العالم من حيث عدد الزوار، سيضيف خاصية جديدة على أنظمة “آي أو إس” و”أندرويد” تهدف إلى حساب عدد الساعات التي تقضيها في مشاهدة الفيديوهات على جهازك.

وذكر “غوغل بلوغ” أن الهدف من الميزة “تقديم فكرة واضحة وشاملة عن الوقت الذي تقضيه في “يوتيوب” حتى تكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب بشأن مدى تأثير الموقع على حياتك”.

ويمكنك استخدام الخاصية من خلال تسجيل الدخول لحسابك في “يوتيوب”، ثم الضغط على “خصائص الحساب”، وبعدها “وقت المشاهدة”.

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هذه الصفحة ستمكنك من معرفة عدد الدقائق أو الساعات التي قضيتها في مشاهدة مقاطع فيديو “يوتيوب” “اليوم والأمس والأسبوع الماضي والمتوسط اليومي”.

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