بهدوء.. أبل تُصلح عيوب آي فون 8 المعطوبة

قبل أيام من إطلاق أحدث هواتف آي فون، أقرت شركة أبل بوجود عيوب في نسبة ضئيلة جداً من نماذج “آي فون 8” وتتسبب في تجمد الشاشة أو إعادة تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ، أو رفض تشغيله نهائياً. وبهدوء أطلقت العملاقة التكنولوجية الأميركية برنامجاً لإصلاح العطل مجاناً.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر فالبرنامج المجاني يسمح للمستخدمين الذين يعانون من هذه المشكلة بتبديل اللوحة الأم مجاناً، تلك اللوحة التي تضم الدوائر الإلكترونية الأساسية مثل الذاكرة والمعالج وغيرها.

ووفقاً لبيان أبل فإن الوحدات المتضررة بيعت بين أيلول 2017 وآذار 2018 في أستراليا، والصين، وهونغ كونغ، والهند، وماكاو، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأميركية.

وعلى المستخدم التحقق من تضرر جهازه بوضع رقم هاتفه التسلسلي في نموذج ويب على موقع أبل الرسمي، وعند التأكد من ذلك يمكن الذهاب لمراكز الصيانة المعتمدة من قبل أبل، أو إرسال بريد إلكتروني، لتتولى الشركة إصلاح الهاتف مجاناً.

يُذكر أن وحدات آي فون 8 التي طُرحت في نهاية أيلول 2017 ستكون آخر نماذج بلا شق علوي، وتتأهب الشركة لإطلاق هواتفها الجديدة في حدث خاص سيقام يوم 12 أيلول الجاري بمسرح ستيف جوبز، مقر الشركة الرئيسي في كوبرتينو.