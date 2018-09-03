هواوي تكشف النقاب عن معالج كيرين 980 الجديد كلياً

كشف السيد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن إطلاق معالج ’كيرين 980‘ Kirin 980 الجديد كلياً، والذي يمثل منظومة معالجة متكاملة ورائدة (SoC) ستمهد الطريق لحقبة تطوّر جديدة في عالم الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الإعلان خلال كلمته الافتتاحية في معرض ’إيفا برلين 2018‘ للإلكترونيّات الاستهلاكية والترفيهية، والتي حملت عنوان ’القوة القصوى للأجهزة المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي‘، ويعتبر معالج ’كيرين 980‘ أول نظام معالجة للاستخدام التجاري في العالم، وقد تم ابتكاره بالتعاون مع ’شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات‘ بالاعتماد على تقنية تصنيع متقدّمة (من قياس 7 نانومتر). ويجمع هذا المعالج بين أعلى مستويات الأداء والكفاءة، ومزايا الاتصال الرائدة، ناهيك عن قوة معالجة متميزة بفضل اشتماله على وحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة (NPU) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بهذا الصدد، قال ريتشارد يو: “خلال العام الماضي، قدّمنا للعالم أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكيّة من خلال طرح معالج ’كيرين 970‘؛ ويسعدنا هذا العام أن نكشف النقاب عن معالج ’كيرين 980‘ المتكامل الذي يمتاز بقدرات رائعة للذكاء الاصطناعي، كما يوفر للمستهلكين مستويات غير مسبوقة من الأداء الاستثنائي. لقد تم تزويد هذا المعالج بوحدة معالجة مركزية جديدة كلياً، بالإضافة إلى وحدة متقدّمة لمعالجة الرسوميّات، ووحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة، مما يجعل منه منظومة المعالجة المثالية لتشغيل الجيل الجديد من التطبيقات الإنتاجية والترفيهيّة”.

تفوّق مُطلق

يتميّز معالج ’كيرين‘ 980 الذي يعتمد على تقنية التصنيع المتقدّمة (7 نانومتر)- باشتماله على 6.9 مليار ترانزستور ضمن شريحةٍ بمساحة تبلغ 1 سم مربع، أي ما يعادل 1.6 ضعف عددها في الجيل السابق من هذا المعالج. وبالمقارنة مع عملية التصنيع (10 نانومتر)، فإن عملية التصنيع المتقدّمة (قياس 7 نانومتر) توفر أداءً محسّناً بنسبة 20٪ على مستوى منظومة المعالجة المتكاملة، فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40٪ في منظومة المعالجة.

كما ويعتبر ’كيرين 980‘ أول منظومة معالجة متكاملة تحتوى على نوى مشتقة من تصميم (Cortex-A76)، وهي أكثر قوة بنسبة 75٪ وأعلى كفاءة بنسبة 58٪ مقارنة بالجيل السابق. ويعتمد النظام الفرعي لمعالج ’كيرين‘ على آلية البرمجة والتنسيق المرنة Flex-Scheduling، والتي تعطي للهيكلة كفاءة عالية لاستخدام الطاقة من ثلاث مستويات مع النواتين فائقتي الضخامة بتصميم Cortex-A76، ونواتين كبيرتين بتصميم Cortex-A76، وأربع نوى صغيرة بتصميم Cortex-A55. ويتميز هذا الحل عن تصميم big.LITTLE التقليدي بأنه يوزع المهام بين النوى لتحقيق أقصى مستويات الكفاءة، حيث تتولى النوى الكبيرة عالية الأداء التعامل مع أعباء العمل الفورية والمكثفة؛ وتؤدي النوى الكبيرة عالية الكفاءة المهمات المستدامة؛ فيما تساعد النوى ذات الكفاءة الفائقة والاستثنائيّة على معالجة أنشطة الاستخدام اليومية الخفيفة بالاعتماد على كفاءة الطاقة القصوى. ويعمل معالج ’كيرين 980‘ بسرعات عالية على مدار الساعة مقارنة بالجيل السابق، مما يضمن تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر، وتحسين تنفيذ المهام المتعددة، وتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة بشكل عام.

وحيث أن الرسومات في ألعاب الهواتف والأجهزة الذكية شهدت تطوراً لافتاً على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت هواوي بدمج وحدة معالجة الرسوميّات من طراز (Mali-G76) في معالج ’كيرين 980‘ بهدف تقديم تجربة ألعاب منقطعة النظير. وتسهم وحدة معالجة الرسوميّات Mali-G76- والتي تم دمجها لأول مرة ضمن معالج ’كيرين 980‘ الجديد- في توفير قوة أكبر بنسبة 46% لمعالجة الرسوميّات وعن طريق تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 178% مقارنة بالجيل السابق. كما تعتمد وحدة المعالجة هذه على تقنية مبتكرة لتعزيز سرعة المعالجة، والتي تستخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحديد أعباء الألعاب بذكاء، وتعديل مستوى تخصيص الموارد من أجل ضمان أداءٍ مثالي أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب.

الأول في القطاع بقوة ” الذكاء المزدوج ”

تجسّد منظومة معالج ’كيرين 980‘ الجديدة كلياً حقبة جديدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأجهزة والهواتف الذكية؛ حيث تعمل وحدة المعالجة المركزية العصبيّة المزدوجة (NPU) في معالج ’كيرين 980‘ على تحسين أداء التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الهواتف والأجهزة الذكيّة، مع زيادة قدرة المعالجة والإمكانات الذكية. ويثمر هذا التكامل الفريد بين وحدة المعالجة المركزيّة العصبية المزدوجة عن تحسين القدرة على التعرف على الصور بوتيرة أكبر من مجموع اثنين؛ حيث يمكن لمعالج ’كيرين 980‘ التعرف على نحو 4,500 صورة في الدقيقة، أي بزيادة قدرها 120٪ مقارنةً بمعالج ’كيرين 970‘، الأمر الذي يسلّط الضوء على ريادة هواوي على مستوى القطاع، ولا سيما في مجال إمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأجهزة والهواتف الذكيّة. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم ’كيرين 980‘ نطاقات العمل الشائعة المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل Caffee، وTensorflow وTensorflow Lite؛ كما يوفر المعالج مجموعة متنوعة من الأدوات التي تجعل من هندسة إمكانات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والهواتف الذكيّة أكثر بساطة، مما يسمح للمطورين بالاستفادة بسهولة من قوة المعالجة الرائدة لوحدة المعالجة المركزيّة العصبيّة المزدوجة.

مزايا متكاملة لمعالج إشارة الصورة

في إطار سعيها لتقديم أفضل تجربة تصوير فوتوغرافي في الهواتف الذكية، قامت هواوي بدمج الجيل الرابع من معالج إشارة الصورة الخاص بها في منظومة المعالجة الجديدة ’كيرين 980‘. وبالإضافة إلى زيادة إنتاجية البيانات بنسبة 46% مقارنة بالإصدار السابق، يوفر معالج إشارة الصورة الجديد دعماً أفضل للإعدادات المتنوعة للكاميرا، بالإضافة إلى ميزة إعادة إنتاج الألوان الجديدة كلياً والمدعومة بتقنية المدى الديناميكي العالي HDR، والتي يمكنها التحكم بتباين الصورة لإبراز الأشياء ضمن الأجزاء المختلفة للصورة. علاوةً على ذلك، يستخدم معالج ’كيرين 980‘ حل تقليل الضوضاء متعدد المسارات، والذي يزيل بدقة التأثيرات بدون المساس بتفاصيل الصورة، مما يضمن جودة أفضل للصور التي يتم التقاطها في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة. كما ويشتمل معالج إشارة الصورة على ميزة جديدة وهي تحسين تتبع الحركة؛ فحينما يقوم المستخدم بالتقاط صورة لشخص يتحرك بسرعة، يستطيع معالج إشارة الصورة التعرّف على موضوع التصوير بدقة تبلغ 97.4٪، مما يتيح لأي مستخدم التقاط الصور واللحظات العابرة والسريعة بكل سهولة.

وقد ساهم صعود منصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تركز على محتوى الفيديو في تنامي الطلب على ميزات التقاط مقاطع الفيديو. وبهذا السياق، يعتمد معالج ’كيرين 980‘ على منظومة جديدة مخصصة لمعالجة التقاط مقاطع الفيديو، مما يسمح للكاميرا بتصوير مقاطع الفيديو بمعدل تأخيرٍ أقصر بنسبة 33٪.

إمكانات اتصال عالمية المستوى

لتقديم أفضل إمكانات الاتصال لمستخدمي الهواتف الذكية المزوّدة بمعالج ’كيرين 980‘، قامت شركة هواوي بدمج أول مودم اتصال في العالم يدعم تقنية اتصالات الجيل الرابع (LTE Cat.21)، مما يضمن سرعة تنزيل تصل إلى 1.4 جيجابت في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم معالج ’كيرين 980‘ تقنية “تجميع حوامل البيانات” حتى عبر نطاقات التردد المختلفة، بحيث يكون للمستخدمين مطلق الحرية في اختيار مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة، والاستمتاع بنفس تجربة الاتصال المتميزة، وذلك بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.

ألوان مستوحاة من الطبيعة

خلال فعاليات معرض ’إيفا برلين 2018‘، كشفت شركة هواوي النقاب عن اثنين من التدرّجات اللونيّة المخصصة لسلسلة هواتف HUAWEI P20؛ وهما ’مورفو أرورا‘ الأزرق و’بيرل وايت‘ الأبيض، مما يوسّع نطاق التدرجات اللونية لهذا الهاتف الثوري إلى 4 ألوان. وعند اختيار هذه الألوان الفريدة، حرصت هواوي مجدداً على استقاء الإلهام من الطبيعة؛ إذ استوحت ’مورفو أرورا‘ من ألوان أجنحة فراشة ’مورفو‘، في حين أن ’بيرل وايت‘ الأبيض يأتي بنفس أناقة وسحر لون اللؤلؤ الناصع.

وتتوقع هواوي بزوغ جيل جديد من التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، وهي تدعو المستهلكين إلى ترقب إطلاق أول هواتف سلسلة Mate Series المزوّدة بمعالج ’كيرين 980‘ الجديد كلياً، والذي من المقرر أن يصل إلى المتاجر بحلول شهر أكتوبر المقبل*.

لمحة عن ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف المتحركة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2016، حلت المجموعة في المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم شحنات الهواتف المتنقلة.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي والذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي عام 2017، احتلت هواوي المرتبة 49 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 88 ضمن قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2017‘ والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘، والمرتبة 40 ضمن قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمة في العالم لعام 2017، والتي تصدرها مؤسسة ’براند فاينانس‘. كما أشار تصنيف قائمة ’فورتشن 500‘ للعام الحالي إلى ارتقاء هواوي إلى المرتبة 83 في التصنيف، محققة قفزةً كبيرةً بعد احتلالها للمركز 129 ضمن قائمة العام الماضي، مع إيرادات بلغت 78.51 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي خولها الوصول إلى قائمة أهم 100 شركة عالمية حسب ’فورتشن 500‘ للمرة الأولى.

وبصفتها شركة تكنولوجية رائدة، فإن هواوي تستثمر مبالغ طائلة من إيرادات مبيعاتها السنوية على البحوث والتطوير، وقد أسست 16 مركز بحوث حول العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة ’لايكا‘ في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور.