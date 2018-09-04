بعد العطل المفاجئ.. فيسبوك تخرج عن صمتها!

بعدما واجه مستخدمو “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام” المشاكل في استخدامها لمدة 90 دقيقة تقريباً، خرج الموقع الأزرق عن صمته.

وأوضحت “فيسبوك” أنّ مشكلة فنية منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي، أو وضع رسائل عليها، ومنعتهم أيضا من الوصول إلى تطبيقي “واتساب” و”إنستغرام” للرسائل، وإنها تمكنت من إصلاح معظم المشكلة.

ومن ناحيته، قال جاي نانكارو المتحدث باسم فيسبوك: “تسببت مشكلة في الشبكة في وقت سابق اليوم (الاثنين) في مواجهة البعض صعوبة في الوصول إلى خدمات فيسبوك المختلفة أو بث رسائل عليها”، مضيفاً: “بحثنا الأمر بسرعة وبدأنا إعادة القدرة على الوصول للخدمة، وتمكنا من حل المشكلة للجميع تقريبا. نعتذر عن الإزعاج”.