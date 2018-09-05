جوجل كروم يحصل على تصميم وميزات جديدة

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة كبيرة من التغييرات التي تأتي إلى متصفح الويب الأكثر شعبية في العالم جوجل كروم Google Chrome، بعضها جمالية وبعضها وظيفية، وذلك مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المتصفح، حيث أطلقت عملاقة البحث النسخة 69 من جوجل كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وآي أو إس بتصميم جديد ومربع متعدد الاستخدامات أفضل ومدير كلمات مرور محدث وميزة ملء تلقائي أكثر دقة والكثير من التغييرات الخاصة بالمطورين وعددًا من التحسينات الأمنية.

ويتضمن المظهر الجديد لكروم، استنادًا إلى مبادئ لغة التصميم الخاصة بالشركة ماتيريال ديزاين 2، المزيد من الأشكال المستديرة والأيقونات المحدثة ولوحة ألوان جديدة، كما تم تبسيط القوائم، في حين حصلت علامات التبويب على شكل محسن لتسهيل رؤية أيقونات مواقع الويب.

وعمدت الشركة إلى تطبيق لغة التصميم ماتيريال ديزاين 2 بالنسبة لنسخة المتصفح لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، حيث قامت نسخة آي أو إس بنقل شريط الأدوات إلى الأسفل حتى يسهل الوصول إليه، وأزالت جوجل عنوان بروتوكول HTTP/HTTPS من شريط العناوين، بحيث لم تعد عناوين URL تبدأ مع تلك البادئة.

كما أصبح بإمكان شريط عناوين كروم، والذي تدعوه جوجل بالمربع متعدد الاستخدامات، أن يعرض الإجابات دون الاضطرار إلى فتح علامة تبويب جديدة، بما في ذلك نتائج البحث عن الشخصيات العامة أو الأحداث الرياضية أو الإجابات الفورية لأمور مثل حالة الطقس أو ترجمة كلمة أجنبية، وفي حال كان المستخدم يبحث عن موقع ويب ضمن المربع متعدد الاستخدامات، يمكن لكروم إخباره إذا كان مفتوحًا بالفعل ويتيح إمكانية الانتقال مباشرةً إليه من خلال النقر على “التبديل إلى علامة التبويب”.

وحصل جوجل كروم أيضًا على تحسينات أكثر دقة لميزة ملء كلمات المرور والعناوين وأرقام بطاقات الائتمان، حيث يتم حفظ جميع هذه المعلومات ضمن حساب المستخدم على جوجل، ويمكن الوصول إليها مباشرةً من شريط أدوات كروم، كما تم أيضًا تحسين مدير كلمات المرور، بحيث عند إنشاء كلمة مرور جديدة، فإن إمكان نسخة المتصفح على أجهزة سطح المكتب إنشاء كلمة مرور فريدة وحفظها وإتاحة إمكانية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال الحاسب المحمول والهاتف.

وأصبح من السهولة بمكان تخصيص المتصفح، بحيث يمكن إنشاء اختصارات إلى مواقع الويب المفضلة لدى المستخدم وإدارتها مباشرة من صفحة علامة التبويب الجديدة، وذلك من خلال الضغط على خيار “إضافة اختصار” ومن ثم تخصيص خلفية علامة التبويب المفتوحة حديثًا باستخدام الصور المفضلة.

وتواصل النسخة الجديدة من المتصفح الحرب على بروتوكول HTTP، عبر اعتمادها على بروتوكول HTTPS، والذي يعد إصدارًا أكثر أمانًا من بروتوكول HTTP المستخدم على الإنترنت لربط المستخدمين بمواقع الويب، حيث تعتبر الاتصالات الآمنة إجراءً ضروريًا لتقليل خطر تعرض المستخدمين للمحتوى الضار والحفاظ على البيانات في أمان بعيدًا على الأطراف الثالثة، كما حصلت النسخة 69 من متصفح كروم على 40 إصلاح أمني.