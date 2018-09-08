يوتيوب يطلق ميزة جديدة.. ما هي؟

أطلقت شركة يوتيوب المملوكة لغوغل في وقت سابق من العام الحالي ميزة الاشتراكات المدفوعة، والتي تساعد صناع المحتوى في الربح بشكل أكبر من خلال الحصول على أموال من المشتركين مقابل تقديم محتوى حصري لهم، ولكن هذا الأمر يهدد شعبية قنوات يوتيوب، لذلك قررت الشركة أن تجعل خيارات الاشتراكات المدفوعة أكثر مرونة مع عملائها.

وأعلنت عن ميزة جديدة من شأنها السماح بإيقاف الاشتراك بشكل مؤقت لمدة تصل إلى 6 أشهر ومن ثم بإمكان المشترك إعادتها وقتما يريد، بدلًا من إلغاء بشكل تام وخسارة المشترك بشكل نهائي، وهذا الأمر سيكون متاح أيضا على خدمة YouTube TV، مع مدة إيقاف مشابهه.

يذكر أن يوتيوب يسمح لصناع المحتوى في الأساس الربح من خلال الإعلانات التي يتم عرضها عبر فيديوهاتهم الشعبية.