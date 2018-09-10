لمستخدمي واتساب.. هذا ما ينتظركم في 12 تشرين الثاني!

في مفاجأة قد تكون “مؤسفة” لمستخدميه الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليار، يتجه تطبيق “واتساب” إلى إطلاق تحديث وشيك.

وينبغي على كل مستخدم، بموجب التحديث الجديد، تحويل محتوى حسابه في في واتساب إلى نسخة احتياطية (Backup) على “غوغل درايف”، وفي حال لم يفعل، فإن هذا المحتوى سيتعرض للحذف بصورة نهائية.

وإذا لم يدخل مستخدم واتساب إلى النسخة الاحتياطية لسنة كاملة، ولم يقم بتحديثها، فإنه سيتعرض للحذف إثر إطلاق التحديث في الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل.

كما سيكون المستخدم معرضاً لفقدان عدد هائل من الصور والمحادثات ومقاطع الفيديو في حال قام واتساب بحذف هذا المحتوى من النسخة الاحتياطية.

يُشار إلى أنّه يمكن للمستخدم أن يحمي نفسه عبر قصد القائمة الرئيسية في التطبيق والضغط على “محادثات” والنقر على خيار “حفظ المحادثات”.