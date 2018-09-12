ترقبوا حدث ابل الضخم اليوم: هواتف رائعة بإنتظاركم!

أخيراً وبعد طول إنتظار والكثير الكثير من الشائعات، تستعد اليوم شركة ابل للكشف عن مفاجأتها الجديدة في حدثها الضخم الذي ستقيمه في مركزها في العاصمة الأميركية نيويورك.

ومن المتوقع أن تكشف شركة أبل النقاب عن أكبر هاتف آيفون وأعلى هواتفها سعرا، كجزء من مجموعة تضم ثلاثة طرازات جديدة تهدف إلى توسيع جاذبية المنتج وسط تباطؤ نمو المبيعات.

وتكثر الشائعات حول جهاز آيفون الذي من الممكن ان يأتي بشاشة (أوليد) مقاس 6.5 بوصة، مقارنة بشاشة 5.8 بوصة بجهاز آيفون إكس.

كما تشير بعض التقارير الحديثة بأن ابل ستطلق ثلاثة هواتف في حدثها اليوم، وستحمل هذه الهواتف اسماء: iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone 9، علمًا أن أول إسمين يخصان هواتف iPhone المزودة بشاشات OLED، في حين تم تخصيص الإسم الثالث لـ iPhone المزود بشاشة LCD البالغ حجمها 6.1 إنش.

وبحسب المحلل مينغ تشي كو الشهير، الذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، فإن هواتف iPhone Xs و iPhone Xs Max سوف تشتمل على مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مع إطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومعالج A12 الجديد، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وثلاثة خيارات لونية هي الأسود والأبيض والذهبي.

وقال كو إن هاتف iPhone Xs سيبدأ بسعر 800 دولار، بينما يبدأ هاتف iPhone Xs Max من سعر 900 دولار، مع توقع شحن الهواتف في شهر سبتمبر/أيلول، بينما يبدأ سعر نموذج LCD منخفض التكلفة بشاشة 6.1 إنش من 600 دولار، والذي يتضمن معالج A12 الجديد ولكن بخيارات تخزين أقل وذاكرة وصول عشوائي أقل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابيكسل ودقة شاشة أقل وبطارية أصغر.

وتتضمن الأجهزة الثلاثة ميزة التعرف على الوجه Face ID، وتعمل بواسطة أحدث نسخة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS 12، والذي من المفترض أن يصل إلى أجهزة آيفون القديمة، بحيث يتضمن هذا النظام العديد من الميزات الجديدة مثل اختصارات سيري ووضع عدم إزعاج جديد وعناصر تحكم تتيح لك معرفة المدة التي تستخدم فيها تطبيقات معينة وإشعارات جديدة وميموجي مخصصة والمزيد.

غير ان هذا قد لا يكون مؤكداً بعد! اذ وفقا لتسريب جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo ظهرت صورة من عرض تقديمي يخص شركة الإتصالات الصينية China Mobile، وإستنادًا إلى الصورة، فيبدو أنه يتم تقديم ملخص لموظفي الشركة حول هواتف iPhone القادمة، وفي العرض التقديمي تم الإشارة كذلك إلى أن هواتف iPhone الثلاثة الجديدة ستحمل الأسماء iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XC.

يُذكر انه تردد في وقت سابق بأن شركة آبل ستقوم على الأرجح بالتخلص من العلامة التجارية Plus في هواتفها الذكية القادمة، ويبدو أن هذه التسريبات الجديدة تؤكد ذلك. وإن تسمية iPhone الإقتصادي المزود بشاشة LCD بـ iPhone XC يبدو أمرًا مثيرًا للإهتمام أيضًا، فهذا الأمر يشير إلى أن شركة آبل لم تسترجع العلامة التجارية S فقط، وإنما قامت كذلك بإسترجاع العلامة التجارية C التي إستخدمتها لأول مرة وآخر مرة في الهاتف iPhone 5C.

وتظهر أن التسريبات السابقة كذلك iPhone XC بمجموعة من الألوان الزاهية، وهي الألوان التي ذكرتنا كذلك بالهاتف iPhone 5C. وبالتالي، نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة آبل إطلاق iPhone الإقتصادي بإسم iPhone XC. وفي كلتا الحالتين، لا يفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone الجديدة سوى ساعات، لذلك ترقبوا الحدث الأسطوري للحصول على المزيد من التفاصيل.

المصدر: T3me