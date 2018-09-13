مزايا جديدة بمتجر “بلاي ستور”

أعلنت شركة غوغل مجموعة جديدة من المميزات بمتجر التطبيقات التابع لها “بلاي ستور” والتي تهدف من خلالها تأمين مساعدة أكبر للمستخدمين.

إليكم أبرز مميزات قد لا يعرف الكثير من المستخدمين بوجودها على متجر التطبيقات:

تحميل التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني

رغم أنه ليس جميع التطبيقات والألعاب متاحة على متجر “بلاي ستور” بشكل مجاني، إلا أن هناك تطبيقات مدفوعة ولكن بأسعار رمزية، إلا أن متجر غوغل يضم قسم بعنوان “Apps on sale” وهو يتضمن مجموعة كبيرة من التطبيقات المدفوعة التي يمكنك الحصول عليها مجانًا 100% لفترة محدودة قد تكون يوم أو أسبوع على الأكثر.

تجربة التطبيقات والألعاب قبل تحميلها

كما وفر متجر غوغل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الألعاب والتطبيقات قبل تحميلها، فيما يعرف بـ Instant Apps، والتي تتيح للمستخدمين معرفة كيفية الاستخدام وإلقاء نظرة سريعة على المزايا للتأكد مما إذا كانت تناسب احتياجات المستخدمين أم لا، وهل تستحق التحميل أم لا.

تحميل التطبيقات عبر الواي فاي فقط

يوفر المتجر أيضا خيارا آخر يتيح للمستخدمين تحميل التطبيقات أو تحديثاتها عبر الواي فاي فقط، بدلا من تحميلها عبر باقة الإنترنت، وهو الأمر الذي يؤدي لنفاذ باقة الإنترنت.