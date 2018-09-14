خدمة جديدة من غوغل للبنان

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط ممثلي شركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حضور وزير السياحة افديس كيدانيان ووزير الثقافة الدكتور غطاس خوري في الحكومة المستقيلة، واطلع منه على الخدمة الجديدة التي تقدمها “غوغل” فريق التجول الافتراضي Street View والتي تصبح بموجبها جميع صور المواقع الطبيعية والاثرية المهمة في لبنان متاحة الآن على خرائط Google لأكثر من مليار مستخدم حول العالم.

وخلال اللقاء قدم الوفد للرئيس الحريري عرضا مباشرا عن كيفية مشاهدة الصور بشكل بانورامي من اكثر من جهة. ونوّه وزير الثقافة خلال اللقاء بأهمية هذه المبادرة للباحثين والطلاب في هذا المجال والتي ستتيح لهم سهولة الاطلاع على تاريخ لبنان وحضاراته، كما يمكن ان تدفعهم للمجيء وزيارة هذه المواقع الاثرية والسياحة في مختلف ارجاء البلاد.

وقال: اليوم أصبح بإمكان أي شخص متصل بالإنترنت التجول في لبنان ومشاهدة المواقع الطبيعية مثل مغارة جعيتا ومحمية أرز الشوف، والتعرف على التاريخ العريق ل‍لبنان مثل معبد جوبتير في بعلبك، والقصر الأسود وغيرها من المعالم الرائعة. وتضم المجموعة الخاصة ب‍لبنان صوراً لجامعات مختلفة يعود بعضها إلى أكثر من مئة عام مثل الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة الحكمة وجامعة القديس يوسف.

وبعد اللقاء رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في الشرق الأوسط لشركة “غوغل” سليم اده فقال: “نسعى دائماً من خلال ميزة التجول الإفتراضي أن نصور أكثر الأماكن تميزاً واختلافاً ومشاركتها مع المستخدمين من حول العالم. ويشرفنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مجموعة الصور البانورامية الخاصة ب‍لبنان والتي تحتفل بالمعالم الأثرية العريقة. ونتطلع لإضافة المزيد من مواقع لبنان الساحرة على خرائط Google ليتمكن العالم من رؤية لبنان وغناها التاريخي والثقافي”.

وبموجب الخدمة الجديدة “لغوغل” باتت مواقع لبنان الأثرية والتراثية التي تختزن آلاف السنين من الحضارات المتنوعة والغنية متاحة في زيارات افتراضية من أي مكان في العالم ما يفتح المجال أمام المهتمين بالاثار من مختلف اصقاع الأرض زيارتها واكتشافها والاستمتاع بها افتراضياً.