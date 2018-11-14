واتسآب يضيف ميزة البحث عن الملصقات للمستخدمين

أضافت خدمة التراسل الفوري الشهيرة “واتس آب” دعم “الملصقات التعبيرية” لمستخدمي أندرويد وiOS خلال الشهر الماضي، إلا أنه يمكن الآن للمستخدمين الحصول على مجموعات مختلفة من الملصقات بالتطبيق والبحث خلالها بسهولة لاختيار واحدا منها.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندي، فإن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير في الوقت الراهن، وستكون متاحة في المستقبل لمستخدمي أندرويد، ثم ستصل بعد ذلك إلى مستخدمي أيفون وأنظمة iOS.

وكانت خدمة واتس آب قد طرحت متجر الملصقات في وقت سابق، لتتيح للمستخدمين تنزيل المزيد من حزم الملصقات مثل تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، كما يحتوي مخزن الملصقات أيضًا على ميزة لحذف أو إدارة الملصقات التي تم تنزيلها بالفعل.

فيما يحتوي متجر واتس آب حاليا على 13 مجموعة من الملصقات، بما في ذلك الملصقات المثبتة مسبقًا، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل مستخدمو أندرويد أيضًا على خيار تنزيل المزيد من الملصقات من متجر Google Play من خلال الضغط على خيار “الحصول على المزيد من الملصقات” في أسفل القائمة.

ووفقًا للموقع الرسمي، سيتعين على مستخدمي اندرويد استخدام رمز Emoji الموجود على الجانب الأيسر من الشاشة للوصول إلى الملصقات، وبعد الضغط على أيقونة الرموز التعبيرية، سيتعين على المستخدمين النقر على أيقونة الملصقات الموضوعة على يمين رمز GIF. يمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار أي ملصق من الحزمة الحالية.