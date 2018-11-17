قريباً.. سيارتك تتواصل مع إشارات المرور لتوفير الوقت

طورت شركة جاغوار للسيارات نظاما ذكيا جديدا يهدف إلى جعل الإشارات الحمراء أقل إزعاجًا، وأطلقت عليه اسم “GLOSA”، إذ يمكنه التواصل مع إشارات المرور لتقديم المشورة للسائقين حول السرعة التي يحتاجون إليها لتحسين وقت رحلتهم.

من خلال تعديل السرعة أثناء القيادة يمكنك الوصول إلى الإشارة عندما تصبح خضراء، مما يسرع من رحلتك، كما يمكن أن تساعد التقنية أيضًا على تقليل عدد السيارات التي تتسابق لاجتياز إشارة المرور، مما يساهم في خفض الانبعاثات.

وقالت جاغوار إن التقنية الموجودة في السيارات جاهزة للعمل، لكن هناك حاجة إلى بنية تحتية إضافية قبل أن تتمكن إشارات المرور من الاتصال بالسيارات، وقد يستغرق الأمر بضع سنوات، فجزء من سبب التأخير هو أن النظام سيعتمد على خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول الذي يوفر سعة أكبر للأجهزة، مما يعني إمكانية توصيل كل إشارات المرور والسيارات بالإنترنت.